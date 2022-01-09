Üniversiteli Sedefnur 7’nci kattaki pencereden düştü iddiası! 2 polis gözaltında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir polis memurunun evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 7nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 2 polis memuru ve evde bulunan 1 genç kız gözaltına alındı.

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Olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.nin evine gitti.

7. KATTAN DÜŞTÜ İDDİASI

İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağların vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İKİ POLİS VE BİR KIZ GÖZALTINDA

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

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