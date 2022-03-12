Ünlü hukukçudan Erdoğan’a açık mektup: Hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır

AKP iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup yazdı. Özgenç mektubunda 'hukuka dönüş' vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, Erdoğan'a bir mektup yazdı. Özgenç, “Hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Özgenç, Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:

* Sayın Cumhurbaşkanım sizinle olan şahsi tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim.

*Türkiye’de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir.

*Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkanı da bulunmamakta.

*Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır.

“Anayasa Mahkemesi’nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmakta.

*Hukuk alanındaki bu yanlışlar, özellikle uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilemekte.

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