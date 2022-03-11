Uşak’ta köylü suyu için direniyor, madenci vazgeçmiyor

Uşak’ta Comburt Köylüleri ÇED katılım toplantısını yaptırmadı. Küçükler su havzasında nikel maden işletmesi kurmayı planlayan firma yeniden ÇED toplantısı için harekete geçti. Murat Dağı Yok Olmasın platformu 40 hektarlık ormanlık alan ve su yataklarını korumak için maden sahasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Köylüler, çevreciler ve madenciler arasında mücadele yeniden başladı.

Selami AYDIN

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Uşak'ta köylüler ve çevrecilerin Banaz ilçesine içme suyu sağlayan Küçüker Su Göleti havzasını koruma mücadelesi yeniden başladı. Comburt Ovası olarak bilinen bölgede nikel madeni arama işletmesi kurmak isteyen firma ÇED sürecini ikinci kez başlattı.

Daha önce 8 Şubat'ta halkın katılım toplantısı yapılmak istenmiş fakat köylülerin toplantıyı istememesi üzerine bu toplantı gerçekleşememişti. Firmanın katılım toplantısı için yeniden harekete geçmesi çevre örgütlerini ayağa kaldırdı.

“MADEN AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİÇ”

Uşak'a 3 milyon metreküplük su sağlayan ve bin 500 hektar alanın sulanmasını sağlayan havzada yıllık 13 milyon metreküp su biriktiği kaydedildi.

Murat Dağı Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Acukara bölgede 40 hektarlık orman alanının yok olacağını belirterek, “Maden aranacak bölge su yataklarının üzerinde yer alıyor.

Nikel madeni bölgedeki tarım alanlarını ölüm tarlalarına çevirecek. Bölgenin toprağı ve havası zehirlenecek. Bunun için maden açılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK TOPLANTIYI YİNELİYOR

Bölgede yıllardır sondaj kazılarının yapıldığını, halkın bu kazıları kuşku ve endişe ile izlediğini belirten Acukara,

“Comburt, Çamsu, Küçükler köylerinin yer aldığı sahada nikel madeni açmak için 8 Şubat'ta ÇED toplantısı yapmaya çalıştılar. Yöre halkı büyük bir kararlılıkla bu toplantıyı yaptırmadı. ÇED toplantısını yaptırmadığını tutanak ile kayıt altına aldırdı.

Bizler aynı aklıselimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bekleyip şirketin bölgedeki ruhsatlarını iptal etmesini beklerken 29 Mart'ta ÇED toplantısının tekrarlanacağını öğrendik.

Eğer madenlerle zengin olsaydık son 20 yılda 200 bin kilometrekare alanda yabancı şirketlerin çıkardığı madenlerle dünyanın en güçlü ekonomisi olurduk” diye konuştu.