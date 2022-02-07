Usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi, işine son verildi

Bursa Teknik Üniversitesi’nde usulsüzlük yaşandığı iddialarını gündeme getiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kalaycı'nın işine son verildi. Kalaycı'nın Türkiye'deki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri arasında en fazla bilimsel yayım yapan ve atıf alan bir isim olduğu öğrenildi.

Halil ATAŞ

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Bursa Teknik Üniversitesi’nde Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Salih Kalaycı, üniversitede usulsüzlük yaşandığı iddialarını gündeme getirmişti. Rektörlüğün, muhalif akademisyenin görev süresini bu nedenle uzatmadığı ileri sürüldü.

HİZMET SÜRESİ İÇİN ‘KAMU YARARI’ YOK DENİLDİ

Üniversite, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ilgili yazısında şöyle denildi:

“İlgi kayıtlı yazı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Dr. Öğr. Üyesi Salih Kalaycı’nın hizmet gereği görev süresinin uzatılmasında kamu yararı bulunmadığı kanaatine varılmış olup, mezkûr kişinin görev süresi bitim tarihi olan 05.02.2022 mesai sonu itibarıyla üniversitemizden ilişiğinin kesilmesi istenmiştir. Üzerinize kayıtlı tüm taşınırların devredilmesi, peşin ödenen maaştan kaynaklı oluşan 9 günlük kişi borcunun ödenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

EN FAZLA BİLİMSEL YAYIM ÜNVANINA SAHİP

Bursa Teknik Üniversitesi’nde yayım birincisi olduğu öğrenilen akademisyen Kalaycı, Social Science Citation İndex’e (SSCİ) göre, Türkiye’deki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri arasında en fazla bilimsel yayım yapan ve atıf alan bir akademisyen unvanına sahip.

NE OLMUŞTU

Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Kalaycı, BTÜ Rektörü Arif Karademir’in bir firmaya danışmanlık yaptığı, danışmanı olduğu firmadan okula mal aldığı, mal aldığı şirketin müdürüne tez danışmanlığı yaptığı ve eşini de aynı şirkette işe başlattığı iddialarını gündeme getirmişti.

DAHA ÖNCEDE SÜRÜLMÜŞTÜ

Kalaycı, daha önce de alanıyla ilgisiz Orman Fakültesi’ne sürülmüştü.

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