Uysal, Akşener ve Davutoğlu’nu ziyaret etti

Demokrat Parti lideri Uysal ilk olarak, İYİ Parti lideri Akşener’i genel merkezde ziyaret etti. 1 saat süren görüşmenin sonunda Uysal, açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.

6’LI İTTİFAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ardından Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nu ziyaret eden Uysal, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

Uysal’ın liderlerle yaptığı görüşmede; gündem ve 6’lı ittifak değerlendirildi. (DHA)