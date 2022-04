Uysal: Türk demokrasisinin en büyük sınavıyla karşı karşıyayız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Önümüzdeki süreç inşallah milletimiz için hayırlı olsun. Belki de Türk demokrasisinin en büyük sınavıyla karşı karşıyayız" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Bursa İl Teşkilatı’nca düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da bulundu. Burada partililere seslenen Uysal, şunları söyledi;

*DP olarak dün yaptık bugün de yapabileceğimizin farkındayız. O açıdan bu büyük ülkenin can alıcı, can yakıcı her meselesini çözmeye talibiz.

*Önümüzdeki süreç inşallah milletimiz için hayırlı olsun. Belki de Türk demokrasisinin en büyük sınavıyla karşı karşıyayız. Bu noktada kurucu irademizin ortaya koyduğu değerleri, inançları, felsefeyi tüm dava arkadaşlarımızla yarına taşımak için mücadele veriyoruz.

“TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ”

*Bu ülkenin refahı için, insanlarımızın evlatlarının geleceğinden emin olabildiği bir Türkiye için mücadele veriyoruz.

*Hukukundan emin olduğu bir Türkiye için veriyoruz. Bugün ayrıca 17 Nisan. Bu büyük hareketin önemli misyon temsilcilerinden Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü. Kendisini bir kez daha tarih önünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. (DHA)

