Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi uyuşturucu cenneti yaptılar” dedi ve ekledi: “Baronların kara parasını Türkiye’ye getirmek için AKP af çıkarıyor. Peki polis ne yapsın?”

Saygı ÖZTÜRK

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Cezaevindeki 300 bin tutuklunun 103 bininin uyuşturucu satıcısı olduğu haberimiz üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“ZİNDAŞTİ’Yİ KİM BIKTIRDI?”

“Beni şaşırtan şu oldu: ‘Cezaevinde uyuşturucu baronu var mı?' diye sorduğumda polisler üzerinden bir tartışma açıldığı ve ‘Bu konuda Kılıçdaroğlu niye konuştu' bilgisi bana geldi. Uyuşturucu satıcılarını, baronunu yakalayan da polistir. Polis olağanüstü çaba gösteriyor. Ama tutuklamayan, serbest bırakan yargı. ‘Hapishanede bir tane uyuşturucu baronu var mı?' dedim şimdi de ilave de yapıyorum: ‘Baronlar, siyasetçiyi satın alıyor'. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi kim bıraktırdı? Polis, yakalamış, teslim etmiş. Zindaşti'yi polis bırakmadı. Onu bırakan yargı. Onun serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim? Bu da biliniyordu. Baronların kara parasını Türkiye'ye getirmek için AKP af çıkarıyor. polis, siyasi baskı olmadığı sürece daha da iyi görev yapacak. Polisleri rahat bıraksınlar uyuşturucu baronu kalmaz.'