Türkiye’de Omicron yayılıyor! ‘Daha fazla insan hastalanacak’

Corona virüsün Omicron varyantının hızla yayıldığını belirten Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, bu sebeple daha fazla insanın hastalanacağını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsün daha hızlı yayılan Omicron varyantı hakkında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve bu sebeple daha fazla insanın hastalanacağını belirten Karabay, mevcut aşıların ciddi hastalıklara ve ölüme karşı etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Oğuz Karabay, şu ifadeleri kullandı;

“DAHA FAZLA İNSANI HASTALANDIRACAĞINI BEKLİYORUZ”

*Şimdiye kadar ki bütün varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor, aşıya rağmen hastalık yapabilir. Daha kolay yayıldığı için daha fazla insanı hastalandıracağını bekliyoruz ama mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya halen devam ediyor.

OMİCRONUN BASKIN VARYANT OLMASI BEKLENİYOR

*Kısa bir zaman sonra Omicronun baskın varyant olması bekleniyor. Daha kolay yayıldığı için daha fazla insanı hastalandıracağı bekleniyor. Fakat dediğimiz gibi daha fazla ölüme yol açması beklenmiyor, çünkü elde edilen tecrübelere göre daha fazla hastaneye veya yoğun bakıma yatma ihtiyacı bulunmuyor.

“TEDBİRLER DE MUTLAKA SÜRDÜRÜLMELİ”

*Omicron varyantı, aşı kaynaklı bağışıklıktan diğer varyantlardan daha fazla kaçıyor. Bu nedenle aşılar, diğer varyantlara göre daha az bir koruma sağlıyor. Sosyal mesafe, el yıkama, maske takma, aşı ve hatırlatma dozunu yaptırma gibi olağan tedbirler de mutlaka sürdürülmelidir.

*Daha az ölüme neden oluyorsa da dünya çapında hakim olan delta varyantı da dahil olmak üzere corona virüsün tüm varyantlarının ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır.

YAŞLILAR VE AŞISIZLAR RİSK ALTINDA

*Özel testler yapılmadan hangi varyant olduğunu anlamak mümkün değil. İlk gözlemlerimize göre, Omicron vakaları hastalığı daha hafif geçiriyor ama yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişiler hala risk altındalar.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşıyla ilgili de Prof. Dr. Oğuz Karabay, şu ifadeleri kullandı;

“Turkovac inaktif aşısı; aşı için önemli olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde üretilmiş olup şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etki bildirilmemiştir. Bu aşı sayesinde aşıya bağlı ithalatımız azalacağı gibi aşıyı farklı ülkelere sevk edebilecek hale gelmemiz gurur vericidir.”

İlginizi Çekebilir Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte vaka ve vefatta son durum

İlginizi Çekebilir Omicron Türkiye'de yayılıyor! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim ve karantina açıklaması