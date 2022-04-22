Uzundere’de dördüncü etap için kuralar çekildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda bin 283 konut ve 24 işyerini kapsayan dördüncü etap için kura çekimine katıldı. Başkan Soyer, İzmir’in çözülemez denilen sorunları için önemli adımlar attıklarını belirterek “Bu kriz ortamında, imkânsızlıklar karşısında çaresiz olmadık. Çare ürettik. İzmir’in kentsel dönüşüm sorununu kökünden çözmeye kararlıyız” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek sürece hız kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda dördüncü etabın kura aşamasına geçti. Uzundereli yurttaşların güvenle oturacakları konforlu konutlar noter huzurunda belirlendi.

Fuar İzmir'de yapılan ve bin 283 konut ile 24 işyerini kapsayan dördüncü etabın kura çekim törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

SOYER: “HIZIMIZI ALDIK, KESMEYE DE HİÇ NİYETİMİZ YOK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törende yaptığı konuşmada göreve geldiği günden beri İzmir'in çözülemez denilen ne kadar sorunu varsa çözmek için önemli adımlar attıklarını belirterek şöyle konuştu:

“İzmir'in kentsel dönüşüm meselesi önümüzde duran en büyük işlerden biriydi. Biz, inşaat sektörünün yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen elimizi taşın altına koyduk. Kentsel dönüşüm projelerine iş insanlarının kurduğu yapı kooperatiflerini dahil ettik. Belediye şirketimiz İZBETON'a verdiğimiz yetkiyle İzmir'in farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm süreçlerine ve inşaatlara hız verdik. Son altı ayda çalışmalarımıza daha da ivme kazandırdık. İzmir'in bu sorununu kökünden çözmeye kararlıyız.

İzmir’in her yerinde modern, konforlu, bir kentsel dönüşümü yaşatacağız. Kim ne derse desin. İzmir'de, kentsel dönüşümde, maya tuttu ve devam ediyor. Bu kriz ortamında, imkansızlıklar karşısında çaresiz olmadık. Çare ürettik. Kimsenin hakkını ranta, müteahhide kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemiz garantörlüğü altında depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahalleleri kurmaya devam edeceğiz. Hızımızı aldık, kesmeye de hiç niyetimiz yok.”

SELVİTOPU: “KARABAĞLAR’IN VİTRİNİ OLACAK”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise bölgenin, Karabağlar’ın vitrini olacağını vurgulayarak “İlçeye gelen farklı ve modern Karabağlar ile karşılaşmış olacak. Bu rüzgar ve enerji ilçenin içine doğru giderek Karabağlar’ın bütününü modern, çağdaş bir görünüme kavuşturacak” diye konuştu.

KURA ÇEKTİLER

Başkan Soyer konuşmasının ardından hak sahiplerinden Abidin Nişancı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise Mehmet Ali Öleki için kura çekti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Ekonomik kriz nedeniyle inşaat sektörünün ihalelere girmemesi sonucu Uzundere'deki dördüncü etabın yapımının gecikmesi mahalle sakinlerinin sabırsızlık yaşamasına neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki programı sırasında durumu kendisine aktaran bölgedeki hak sahiplerinden Eray Uslu da kura çekimine katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği çözüm sayesinde sürecin hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uslu, “Her şey büyük şeffaflık içinde ilerliyor” diyerek Başkan Soyer'e teşekkür etti.

UZUNDERE'DE NELER YAPILDI?

Uzundere’de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. Üçüncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız birimin yapımı için hak sahiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor. Bölge halkının hizmetine sunulacak ve içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu Belediye Hizmet Alanı'nın ihalesi de yapılarak yapım çalışmaları başlatıldı.

İlginizi Çekebilir Tunç Soyer: Milyonlarca insanı doyurabilecek gıdanın üçte biri çöpe gidiyor