Vahap Seçer: Bölgemizde işsizlik her geçen gün artıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Suriyeli sığınmacı sorunu ile baş etmeye çalışan bölgemizde işsizlik her geçen gün artıyor" dedi. Seçer, Mersin ve Adana bölgesinde işsiz sayısının 20 bin artış göstererek 208 bine ulaştığını açıkladı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki işsizlik sorunuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.

İŞSİZLİK SORUNU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

“Suriyeli sığınmacı sorunu ile baş etmeye çalışan bölgemizde işsizlik her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandığı paylaşımında Seçer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini hatırlattı.

İŞSİZ SAYISINDA 20 BİNLİK ARTIŞ

Seçer, TÜİK'in verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 12, Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 bölgesinde yüzde 13.2 olduğunu vurgulayarak, “İşsiz sayısı ise 20 bin artışla 208 bin kişi oldu” dedi.

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