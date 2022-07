Vahap Seçer’den ağaç açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkana Vahap Seçer, meclis toplantısında kuruyan ağaçla ilgili açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili idari soruşturmanın devam ettiğini belirten Seçer, “Görevlilerimizin valilik izini olmadan gece yarısı alınması hukuk dışıdır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen 26 ve idareden gelen 3 olmak üzere toplam 29 madde görüşülerek oylandı.

“AĞAÇ SEVGİSİ ÜZERİNDEN ÜZERİMİZE GELİNDİĞİ ANDA, VİCDANLAR SIZLAR”

Son günlerde yoğun bir şekilde konuşulan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki İsrail Kauçuğu ağacına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Yeşile, ağaca hassasiyeti olan herkes benim için değerlidir, kıymetlidir. Bu olayla ilgili yaşananları ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ben sadece orada değil tüm parklarımda; sadece İsrail Kauçuğu değil, çınar ağacından manolya ağacına kadar, basit bir çime kadar yeşil hassasiyeti olan bir belediye başkanıyım. Ben ‘Yeşil Mersin Projesi' başlattım. İlk fidanı diktim ve bu yılın sonuna kadar 700 bin fidan hedefledim. Refüjlerimize değişik türlerde yüzlerce fidan diktiren bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla ağaç sevgisi, yeşil hassasiyeti üzerinden bizim üzerimize gelindiği anda vicdanlar sızlar” diye konuştu.

“MERSİN’İN İMAJINI, KÜÇÜK SİYASİ KAZANIMLAR İÇİN FEDA ETMEYİN”

Kültür Park başta olmak üzere bütün parklarda vatandaşların yeşile, huzura yönelik memnuniyetine dikkat çeken Başkan Seçer, “Kültür Park’ta her köşeye bir sosyal tesis yaptık, canlandırdık. WC’sinden çeşmesine kadar. Defaatle o WC'ler; Özgecan Meydanı'nın yanındaki ucube cep sinemasının etrafını çevirdiğimiz panoların birkaç tanesi her hafta delik deşik oluyor. Her ne hikmetse bugüne kadar çalışmayan mobeseler, bu olayda çalıştı. Orada bir ağaca, bir çiçeğe, belediyenin bir tesisine yapılan saldırı, bundan sonra da aynı hassasiyetle takip edilsin. Yapılan her türlü saldırı, mobeselerde tespit edilsin. Ortada bir suç varsa ve bunun faili kimse, idarem de gereğini yapar, sonuna kadar gider. Ayrıca kentimizi şu ana kadar ihya ettiğimiz gibi, bir değil binlerce ağacı da ihya ederiz. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Mersin’in imajını, küçük siyasi kazanımlar için feda etmeyin” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYE GÖREVLİSİNİN, GECE SAAT 02.00'DA EVİNDEN ALINMASI HUKUK DIŞIDIR”

Söz konusu olayla ilgili olarak, ulusal televizyonlarda o görüntüleri kendisi görmeden, kimlerin gönderdiğini Meclis Üyeleri'nin ve halkın takdirine bıraktığını ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Türkiye’de yıpratılmak istenen Vahap Seçer olsa da, Mersin’in imajına gölge düşürüldüğünün farkında olmanızı istiyorum. Bu kadar küçük düşünülmemeli. Zaten olayla ilgili idari bir soruşturma açtırdım. Adli soruşturma zaten devam ediyor.

Fakat Büyükşehir Belediyesi görevlisinin, Valilik izni olmadan gece yarısı saat 02.00'da evinden alınması hukuk dışıdır. Elbette ki olayı araştıralım, elbette ki soruşturalım, failleri bulalım. Bir daha böyle bir şey olmaması için de, gerekli tedbirleri alalım.”

İlginizi Çekebilir Yarım asırlık ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest!