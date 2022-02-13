Vahap Seçer’den Erdoğan’a çağrı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Mersin metrosunu yatırım programına aldınız. Bu kararınıza rağmen, çoğunluğa sahip Cumhur İttifakından komisyon üyeleri borçlanma talebimizi reddetti. Umarım ki Mersin’e zarar veren bu yanlış karar, yarın meclisteki oylamada düzeltilecektir” dedi.

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3 milyar 379 milyon sözleşme bedelli Mersin metro projesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhur İttifakı komisyon üyelerinin metro projesi için borçlanma talebini reddettiğini belirterek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

“BU KARARA RAĞMEN CUMHUR İTTİFAKI REDDETTİ”

Sosyal medyadan Erdoğan'ı etiketleyen Vahap Seçer, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Mersin metrosunu yatırım programına aldınız. Bu kararınıza rağmen, çoğunluğa sahip Cumhur İttifakından komisyon üyeleri borçlanma talebimizi reddetti. Umarım ki Mersin'e zarar veren bu yanlış karar, yarın meclisteki oylamada düzeltilecektir” ifadelerini kullandı.

2 MİLYAR 489 MİLYONLUK KREDİ TALEBİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi' projesi için 2 milyar 489.5 milyon liralık kredi temin edilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkilendirilmesi ile ilgili konu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilmişti.

Vahap Seçer daha önce yaptığı açıklamasında, “3 Ocak 2022 günü Mersin'in 100. kurtuluş yıl dönümünde temel atma töreni ile beraber inşaatı başlattık ve artık finansman bulma konusunda çok süratli hareket etmemiz lazım. Onun için de Meclisimizin huzuruna getirdik. Biz bu yatırımın yüzde 85'ini kredi, yüzde 15'ini de kendi bütçemizden karşılayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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