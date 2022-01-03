Vakıflar özel hastane işini sevdi: 30 yıllık ihale

Vakıflar Meclisi, İstanbul Ataşehir'de E-5 üzerindeki 15 dönüm araziye özel hastane yapımı için ihale açtı. Tahmini bedeli 235 milyon liralık ihale için sadece 14 gün süre verildi. İhaleyi alan firma 30 yıl işletme hakkı kazanacak. İhale şartnamesine göre 15 dönümlük arazi üzerine yapılacak dev hastanenin kirası 128 bin TL.

Sozcu.com.tr

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi dikkat çekici bir karar daha aldı. Geçtiğimiz hafta Sayıştay raporlarına yansıyan tespite göre Vakıflar Meclisi’nin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol'e, Kadıköy’deki hastane için sözleşmedeki açık hükme rağmen fazladan tam 16 yıl işletme süresi verdiği ortaya çıkmıştı.

Aynı Vakıflar Meclisi şimdi de İstanbul’un en değerli konumlarından birinde yine özel hastane yapımı için bir ihale açtı.

Ataşehir’de E-5 üzerindeki 15 dönüm arazi üzerine inşaat karşılığı özel hastane yapılacak ve işletme hakkı verilecek.

“Bina İnşaatı Yapım Karışlığı 30 Yıl Süreli Kira ve İşletme İhalesi” başlıklı ihale duyurusu bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlandaki şu detaylar dikkat çekti:

Mehmet Çavuş Vakfı’na ait arsayla ilgili karar, Vakıflar Meclisi tarafından 22 Kasım 2021 günü alındı.

Hastane, biri 3 bin 22 diğeri 12 bin 317 metrekare olmak üzere yaklaşık 15 dönüm üzerine inşa edilecek.

İhale, Devlet İhale Kanunu’nun 35-a maddesi Kapalı teklif Usulüne göre yapılacak.

İMAR PLANI TADİLATI ŞARTI

İki parsel birleştirilerek ve imar planı tadilatı şartlı olarak oluşacak taşınmaz Vakıflar Meclisi kararında belirlenen şartlar çerçevesinde ihale edilecek.

İhaleyi alan şirket, bina inşaatı yapım karşılığı tam 30 yıl kira ve işletme hakkı kazanacak.

AYLIK KİRA 128 BİN 500 TL

İlk yılın aylık kirası 128 bin 500 TL olacak.

İkinci yıldan altıncı yıl sonuna kadar her yıl TÜFE oranında artış yapılacak.

Yedinci yılın aylık kirası 2 milyon 980 bin TL olacak.

Sekizinci yıldan otuzuncu yıl sonuna kadar her yıl TÜFE oranında zam yapılacak.

TAHMİNİ BEDEL 235 MİLYON TL

Tahmin edilen bedel 235 milyon 694 bin TL olarak hesaplandı ve ilanda şu ifadelerle açıklandı:

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli (Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili Meclis Kararında belirlenen ilk 6 yıllık inşaat süresince ödenecek toplam asgari kira bedelini ifade eder) toplamıdır.

SADECE 14 GÜN SÜRE VERİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2021 günü ilan ettiği ihaleyi 17 Ocak 2021’de yapacağını duyurdu. Vakıflar’ın, normalde kamu yararına rekabeti sağlamak üzere rekabete imkan sağlayan usül yerine, ihale yasasındaki istisnadan yararlanarak, bu çapta bir proje için sadece 14 gün süre tanıması dikkat çekti.

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