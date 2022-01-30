Vali AKP İl Başkanı ile toplantı yaptı, Tanal tepki gösterdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kentin sorunlarının konuşulduğu toplantıya sadece AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'yı davet etmesine CHP Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Vali Erin’in Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Eyyübiye Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Kuş'un katıldığı toplantıyla ilgili paylaşımlara tepki gösteren CHP İstanul Milletvekili Mahmut Tanal, “Sn. Abdullah Erin Valim. Size saygımız var ama, paylaştığınız bu karede bir anormallik yok mu? Şanlıurfa toplantısında AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı size eşlik ediyorsa, muhalefet partilerinin Şanlıurfa il başkanlarının da davet edilmesi gerekmez miydi?” diye sordu.

Paylaşımında, Şanlıurfa'da yaşanan sorunların kaynağının iktidar kadrolar” olduğunu savunan Milletvekili Tanal, “Sadece sorunu yaratanlarla çözüm konuşulur mu Allah aşkına? Yanınızda Şanlıurfa'daki yanlışları, eksikleri sorunları anlatacak birilerinin olması lazımdı” görüşünü belirtti. Tanal, paylaşımının devamında şunları belirtti:

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE ŞANLIURFA VARDI

*Şimdi Zeynel Baykan ve Şürekâsının ‘Haydi toplanalım' dediği gün Şanlıurfa Türkiye gündeminde ilk sıradaydı. Atanamayan Murat K. Öğretmenimiz yaşamına son verdi. Yine Eyyübiye ilçesinde 13 yaşındaki yavrumuz canına kıydı.

*Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da intihar vakalarının nedenlerinin araştırılarak çözüm önerileri belirlenmesi için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettik. AKP bu talebimizi engelledi. Şimdi, toplandığınız o partinin mensupları, intihar mevzusunu açar mı hiç?

*Torpil, kayırmacılık, usulsüzlük, liyakatsizlik, adaletsizlik, yandaşı işe alma, belediye ve kam hizmetlerinden mahrum kalma, çarpık yapılaşma, tarım arazilerini imara açma, eşitsiz uygulama konularında Şanlıurfa Türkiye'de zirvededir. Tüm bu sorunların müsebbibi de AKP'dir.

TÜM STK’LAR KATILMALIYDI

*Eğer gerçekten Şanlıurfa için toplanılmış olsaydı, intihar vakaları da dikkate alınarak, tüm STK temsilcileriyle, muhtarlarla, tüm partilerin başkanlarıyla, kaymakamlarla emniyet, milli eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ve diğer kurum yetkilileriyle, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası temsilcileriyle, kentin tüm paydaşlarıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilirdi. Zeynel Başkan ve saz arkadaşlarıyla akşam oturmasına giderek, Şanlıurfa'nın ciddi meselelerini konuşamazsınız.

SİZ ONA UYMAYIN SAYIN VALİM

*Onlara göre Şanlıurfa zaten güllük, gülistanlık. Onlar, Şanlıurfa halkının elektrik, su yol, altyapı çilesini, kentteki yoksulluğu, açlığı, işsizliği, çaresizliği size anlatamazlar. Zeynel Başkan ve saz arkadaşları akşam gezmelerini alışkanlık haline getirdi.

*Sayın Valim, siz ona oymayın. Geçtiğimiz günlerde atanmış misafirleriyle birlikte akşam karanlığında Balıklıgöl bölgesine gitmişti. Kapalı kepenklerin önünde çekilen görüntüleri, ‘Esnaf ziyareti' diye paylaşmışlardı.

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