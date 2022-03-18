Vali tohum dağıttı, yem fiyatlarından yakındı

Erzurum’da devlet desteği ile yıl içinde çiftçiye dağıtılacak buğday ve yem bitkileri tohumlarının dağıtım projesi tanıtım programında konuşan Vali Okay Memiş, "Göreve geldiğimde çok net hatırlıyorum yemin çuvalı 80 liraydı, iki üç sene önce. Şu anda 280 lira. Nasıl yapacaksın? Üreten adama da bir şey diyemiyorsun" dedi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde ‘Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum Dağıtımı Programı’ düzenlendi. Proje ile yıl içinde 4 bin üreticiye 590 ton yazlık buğday, 27 ton yem bitkileri tohumu başta olmak üzere toplamda 887 ton tohum, 160 bin adet fide dağıtılacak.

VALİ MEMİŞ: YEMİN ÇUVALI 80 LİRAYDI ŞİMDİ 280 LİRA

Programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, göreve geldiği günden beri yem fiyatlarında iki buçuk kat artış yaşandığına dikkat çekti. Vali Memiş, “Sizin işlerinizi nasıl takip ettiğimi bilmeniz açısından söylüyorum. Göreve geldiğimde çok net hatırlıyorum yemin çuvalı 80 liraydı. İki üç sene önce, şu anda 280 lira. Nasıl yapacaksın? Adama da bir şey diyemiyorsun. Yem fabrikalarını da ziyaret ettim. Üreticiyi dinlediğin zaman o da haklı. Dolayısıyla biz yem tohumu desteğine fazlasıyla devam etmemiz lazım. Sizleri bu konuda destekleyeceğiz, 7-8 bin kadar çiftçiye ulaştık” dedi.

“BU OVAYI DEĞERLENDİRMEK BİZİM VAZİFEMİZ”

Kentte üretilen patateslerin elde kalmaması için çabaladıklarını da anlatan Vali Memiş, “Biz bu kenti hayvancılıkta zirve kent yapmak için uğraşıyoruz. Bu kenti üreten bir kent yapmak için organize sanayi bölgelerinde fabrikalar yapıyoruz. Devletin bir kuruşunu dahi çar çur etmiyoruz. Ama Pasin Ovası gibi ovamız varsa bu ovayı değerlendirmek bizim vazifemizdir. 88 bin ton patates üretiyoruz. Şimdi büyük bir firma ile cips markasıyla görüşüyoruz. Elimizde hiç patates kalmadan değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİZ BARAJ YAPANA KADAR KÖYDE VATANDAŞ KALMADI”

Köyden göçlere de dikkat çeken Vali Memiş, “Düne kadar tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ülkeler sınıfındaydık. Yeniden o şekle gelmek istiyoruz. Neden o sınıftaydık? Çünkü bundan 50-60 yıl önce köylerimizde nüfus vardı. Köyler doluydu. Yüzde 80'i köylerdeydi nüfusun. Bu oran tam tersine döndü. Hal böyle olunca bir baraj yatırımının bile en az 30-40 yıllık mazisi oluyor. Biz bu barajları yapana kadar köyde vatandaş kalmadı. Şehir merkezlerine göç var. Bu göç hareketleri belki devam edecek. Ama biz tarımdaki gelişmeden geri adım atmayacağız” diye konuştu.

“ÜRETİCİMİZE DESTEK OLUYORUZ”

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise, son üç yılda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Erzurum Valiliğince sağlanan finansmanla gerçekleştirilen projeleri anlattı. Akar, “40 Milyon TL bütçeli 60 proje uygulandı. Bu projeler kapsamında bin 412 ton buğday tohumu, 980 ton yem bitkisi tohumu, 30 ton kuru fasulye tohumu, 12 ton nohut tohumu ile 100 bin adet meyve fidanı dağıtıldı. 2022 yılında bakanlığımız ve valiliğimizce sağlanan finansmanla 7,3 Milyon TL bütçeli 9 adet proje kapsamında 590 ton yazlık buğday, 27 ton yem bitkileri tohumu başta olmak üzere toplamda 887 yon tohum, 160 bin adet fide 4 bin üreticimize dağıtılacaktır. Ayrıca 2022 yılında uygulanmak üzere DAP'a 31,2 Milyon TL bütçeli 39 proje sunulmuştur. Bu projeler kapsamında 570 ton buğday ve yem bitkisi tohumu, 100 ton sertifikalı patates tohumu ile çeşitli alet ekipman alınması öngörülmektedir” dedi.

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