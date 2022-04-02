Valilik, İBB’ye de Diyanet Vakfı’na da izin vermedi

İBB’nin Sultanahmet Meydanı’nda düzenlemek istediği Ramazan etkinliğine meydanın “Dünya Kültürel Miras” alanında kalması nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi. Aynı gerekçe ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir kuruluşu olan Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenmek istenen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’na da izin çıkmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan etkinliği düzenlemek için izin almak üzere İstanbul Valiliği'ne başvurdu.

Valilik de Sultanahmet Meydanı'nda etkinlik düzenlemek isteyen İBB'nin ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir kuruluşu olana Vakıf Fuarcılık Şirketi'nin başvurularını, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ileterek görüş istedi.

İBB SAHNE VE STANT KURMAK İSTEDİ

Korumu Kurulu yazısında, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından 2 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında sahur saatleri de dahil tüm gün Ramazan etkinliklerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı, konser, söyleşi, tiyatro gibi etkinlikler için sahneler; atölye çalışmaları, yemek ve el emeği ürünlerin sergilenmesi amacıyla da stant ve dinlenme alanlarının kurulabilmesi için kurul kararı istendiği aktarıldı.

DİYANET VAKFI DA BAŞVURDU

Sultanahmet Meydanı veya rektörlük binası ve tapu binası önü dahil olmak üzere Ramazan ayı boyunca Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir kuruluşu olana Vakıf Fuarcılık Reklamcılık Tanıtım Organizasyon Şirketi tarafından 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın düzenlenmek istendiği bu konuda da görüş iletilmesinin istendiği kaydedildi.

2020 KARARINI HATIRLATTI

Kurul 23 Mart 2022 tarihli kararında, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu tarz etkinliklere ilişkin 26 Şubat 2020 tarihinde aldığı kararı hatırlattı.

Kararda “Sultanahmet ve Binbirdirek Mahallelerinde yer alan Sultanahmet Meydanı ile Rüstempaşa ve Hobyar Mahallesi'nde yer alan Eminönü Yeni Camii Meydanı'nda 400 metrekareyi geçmeyecek şekilde geçici stantların ve 1 adet etkinlik sahnesinin kurulması talebinin Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, Eminönü Yeni Cami Meydanı'nın 1.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildi” denildiği aktarıldı.

Bu kapsamda söz konusu talebin değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

KURUL KARARI GEREĞİ İZİN ÇIKMADI

Kurul kararı, İstanbul Valiliği, İBB ve Vakıf Fuarcılık Şirketi'ne gönderildi. Valilik de kurul kararı gereği Sultanahmet Meydanı'nda yapılmak istenen Ramazan etkinliklerine izin vermedi.

İBB Ramazan ayı için planladığı geleneksel sahne gösterilerini, Yenikapı ve Maltepe sahili ile Eyüpsultan meydanında yapma kararı aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı da 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı Fatih Camii avlusuna taşıdı.

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