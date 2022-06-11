Van sokaklarında Erdoğan’a 60 araç, 4 ambulans, itfaiye ve 2 helikopter eşlik etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Van’da konuşma ve toplu açılışlar yapacağı alana giderken en az 60 araçlık konvoy, 4 ambulans, 1 itfaiye aracı ve biri alçak diğeri yüksek irtifadan uçan 2 helikopter eşlik etti. CHP İl Başkanlığı'na bile Erdoğan posteri asıldı.

Orhan BOZKURT

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da gerçekleştirdiği toplu açılış buluşması olağanüstü önlemlerle başladı, olağanüstü önlemlerle bitti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen AKP Gençlik Kolları üyeleri, il ve ilçe teşkilatları ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri gece gündüz çalıştı. Karayolları, DSİ ve çoğunluğu kayyum olan belediyeler tüm personellerini seferber ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği güzergahları boyadı, kaldırımları yeniledi.

EN AZ 60 ARAÇ 2 HELİKOPTER, 4 AMBULANS

Erdoğan’ın Van ziyareti sırasında yaşanan olağanüstü halleri Gazeteci Ruşen Takva, görüntüledi. Takva, sosyal medya hesaplarından paylaştığı o anların fotoğraf ve görüntüleri ile Van’daki olağanüstü hali şöyle anlattı: “Erdoğan, Van'da geçiş yapacağı sırada kaldırımlar yarım saat öncesinden kapatıldı. Karşıdan karşıya geçmek yasaklandı. Karşıya geçmek isteyenler Erdoğan'ın konvoyunun geçmesi için bekletildi. Konvoy geçtikten sonra yasak kaldırıldı. Erdoğan'ın Van'daki en az 62 araçlık olan konvoyuna, 4 ambulans, 1 itfaiye aracı biri alçak diğeri yüksek irtifa olmak üzere 2 helikopter eşlik etti.”

ÇÖP KUTULARINI SÖKTÜLER, ESKİŞEHİR’DEN BARİKAT GETİRDİLER

Erdoğan’ın Van ziyartetinin öncesi de kentte ilginç görüntüler yaşandı. AKP’li Cumhurbaşkanın geçeceği güzergahlarda güvenlik gerekçesi ile çöp kutuları söküldü. Caddelere kurulan Van Emniyet Müdürlüğü’ne ait güvenlik barikatları yeterli olmadı. Kentte kurulan güvenlik bölgelerine çevre illerden ve Eskişehir’den getirilen barikatların dizildiği görüldü. Van’da yaşanan bu olağanüstü durumu bazı vatandaşlarda protesto etti.

CHP’NİN İL BAŞKANLIĞINA ERDOĞAN POSTERİ ASTILAR

AKP Van İl Başkanlığı, geçtiğimiz hafta aynı gün Van’da ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaldığı otelin önünü AKP bayrakları ile süslemişti. AKP İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van’a gelmesi nedeni ile bugün de Van CHP İl Başkanlığı’na posterini astılar. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Van’a gelsinler gitsinler ama lütfen siyasi etiğin dışına çıkmasınlar” dedi.

“48 SAAT GÜVENLİK ADI ALTINDA İNSANLARIMIZA ZULÜM YAŞATTILAR”

CHP’li Bedirhanoğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Van'da düzenleyeceği mitingi nedeniyle, son 48 saattir güvenlik adı altında insanlarımıza adeta zulüm yaşatıldı. Kurumlara verilen şifahi talimatlarla, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kamu çalışanları, öğrenciler köle muamelesi yapılarak iradelerine dışında, baskıyla miting alanda bulunmaya zorlandılar.

İşyerlerinin kapatılması istendi, işyerleri önünde araç park ettirilmedi. Miting alanı civarı ve güzergahları üzerinde bulunan esnaf ve tüccar mağdur edilmiş durumda. Yarattıkları ekonomik yıkım yetmezmiş gibi bir saat sürmeyecek bir etkinlik için ticareti iki gün boyunca kilitlediler. Şehrin tüm ana arter yolları araç trafiğine kapatıldı, vatandaş aracını çıkartamadı, beton mikserlerinin çalışması yasaklandı, toplu taşıma araçları çalıştırılmadı. Yakıtı kamu kaynaklarıyla karşılanan belediye halk otobüsleri miting alanlarına insan taşıdı. Milletinin birliğini temsil eden makam ve yaşattıklarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. ”

“CHP AFİŞ VE PANKARTLARINI ENGELLEYEN ZİHNİYET, BUGÜN KAMUSAL GÜCÜ KULLANARAK… “

Bedirhanoğlu, geçen hafta Van’da düzenlenen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı ‘Belediyeler Çalıştayı’ öncesi yaşananları da hatırlatark, “Genel Başkanımızın konakladığı otel önüne parti bayrakları asmaya çalışan, CHP afiş ve pankartlarını engelleyen zihniyet, bugün kamusal gücü kullanarak CHP İl Başkanlığı Binasını Türk Bayrağı, Ulu Önder Atatürk ve “Cumhurbaşkanlığı” posterleriyle kapatma uğraşı verdi. Bu toprakların binlerce yıllık ahlaki değerlerine ve evrensel demokratik değerlere inan bizler, hiçbir zaman ve hiçbir koşul altında onlar gibi olmayacağız. Bu nedenle kadim kentimiz Van'ın kadirşinas anlayışıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve miting alanını doldurabilmek için ilçelerimizden ve çevre illerden ilimize getirilen tüm vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz” dedi.

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