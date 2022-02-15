Van’da esnaf dertli: Faturalar yaktı bizi

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu beraberindeki partililer kent merkezindeki işyerlerini dolaşarak, esnafın sıkıntılarını dinledi.

Orhan BOZKURT

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CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte, Maraş Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Partililer, esnafa; CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan elektrik fiyatlarının yıllara göre karşılaştırıldığı “Tek Adam A.Ş.” broşürünü dağıttı. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu,”20 yıl boyunca bir iktidar denenmez. Bir dönem de olsa bize emaneten oy verin. Eğer biz de olumlu bir şeyler yapamazsak bizi de gönderin” dedi.

Partililer, esnafa CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan yüksek elektrik fiyatlarının ve yıllara göre zam oranlarının kıyaslandığı “Tek Adam A.Ş.” isimli broşürü dağıttı.

“BİZİ BU AZAPTAN KURTARIN”

Kentteki en büyük mağazaların, kafelerin, alış-veriş merkezlerinin bulunduğu Maraş Caddesi esnafı yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarından dolayı iş yapamaz hale geldiklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Bedirhanoğlu’na, “Bizi bu azaptan kurtarın” diye seslenen, esnaf, elektrik faturalarını göstererek, “Faturalar yaktı bizi. İki, üç bin TL gelen faturalar şu an 12 bin TL geliyor. Sadece elektrik faturaları da değil. Sattığımızın yerine yenisini alamıyoruz” diye konuşu.

“EVİMİ BİLE SATTIM BAŞ EDEMİYORUM”

Restoran işletmeciliği yapan bir esnaf da “Çok sıkıntıdayız. Zaten piyasa belli. Et fiyatları çok yüksek. Hafta sonları masalarımız dolu olurdu. Ama şu an boş.” diye konuştu. Pastane işleten bir ensaf ise, “45 yıldır bu işi yapıyorum ama bittik. Evimi bile sattım yine baş edemiyorum. Umarım iktidar değişir” diye sitem etti.

Kafe işletmecisi bir esnaf da, “Bu ay elektrik 20 bin TL geldi. Artık elektriklerimizi kapatıyoruz. Tasarruf yapıyoruz. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Marketlerden hiç bir şey alınmıyor. Bir çocuğun yemesi gereken şeyler nedir? Yoğurt, yumurta, meyve. Eğer ben bunları çocuğuma yediremiyorsam, kusura bakmasınlar ama onların çocukları da yemesin” dedi.

“BU KEZ MUHALEFETİ İKTİDARDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Şarküteri ürünleri satan bir esnaf da “Vatandaşta artık eti alacak güç yok. Kiradan fazla elektrik parası yansıyor. Bu sistem yönetilmiyor, buna son vermek lazım. Sokakta 10 kişiden 9’u bu hükümete lanet okuyor. Önceden tüp sırası vardı diyorlar. Şimdi ise ekmek sırası var. Vatandaşta alım gücü kalmadı. Dolapta hiç bir şey yok. Bu kez muhalefeti iktidarda görmek istiyoruz” diye konuştu.

“BİR DÖNEM DE OLSA BİZE EMANETEN OY VERİN”

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, hükümetin şu ana kadar onlarca Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı değiştirdiğini, bunun da kötü bir ekonomi yönetiminin en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Bedirhanoğlu, “Sigorta primlerinizi, Bağ-Kur primizlerinizi, faturalarınızı ve yaşadığınız zorlukları her zaman mecliste gündeme getiriyoruz. 20 yıl boyunca bir iktidar denenmez. Bir dönem de olsa bize emaneten oy verin. Eğer biz de olumlu bir şeyler yapamazsak bizi de gönderin. Ne olur iradenize sahip çıkın. Bu geçirdiğiniz çileli kışı, bu ayazı unutmayın. Tükiye 20 yıldır aynı adam ile deneniyor. Türkiye’nin yeni bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Ekonomi güvenle ilgilidir. Bunlar hiç bir güven bırakmadı. Vatandaş olarak bize düşen görev bunları göndermektir. Değişim ve dönüşüme öncülük edin. Onlar için mevsim bitti. Son 7-8 yıldır sürekli yoksullaşıyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Vatandaşın, esnafın huzuru kaçmış durumda. Kimsenin yüzü gülmüyor. Bu hükümetin ayıbıdır. Bunu değiştirecek olan vatandaşın iradesidir. Bu iradeye güveniyoruz.” dedi.

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