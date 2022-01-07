Vatandaş ekonomiye isyan etti: Son 20 yılın en kötü yönetimi var

İYİ Parti, Ankara sokaklarında vatandaşa mikrofon uzatıp “Yarın Türkiye’de ilk neyin değişmesini isterdiniz?” sorusunu sordu. Vatandaşların en çok dile getirdiği ve değiştirmek istediği sorun ‘ekonomi’ oldu.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti, Ankara’da sokağa çıkarak vatandaşa “Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz?” sorusunu yöneltti. Vatandaşlardan dikkat çeken yanıtlar geldi;

“TORPİL DEĞİŞİRSE TÜRKİYE’DE HER ŞEY DEĞİŞİR”

*Ekonomik şartları değiştirmek isterdim. Her gencin rahatlıkla dışarıda gezebilmesini, ekonomik zorluğu olmadan yaşayabilmesini, dolaşmasını isterdim.

*Torpilin değişmesini isterdim. Liyakatsiz insanların bir yere gelmesinden çok rahatsızım. Torpille insanların bir yere gelmesi değişse Türkiye'de her şey değişmiş olur.

“ESKİDEN BİR MAAŞLA EV GEÇİNİRDİ ŞİMDİ 5 MAAŞLA GEÇİNİLMİYOR!”

*Son 20 yılın en kötü yönetimi var. Bu ülkede her şey kaos içinde. Geçim sıkıntısı var. İnsanlar mağdur, aldıkları maaş hiçbir şeye yetmiyor. Asgari ücrete verdikleri zam tamamen eridi.

*Emekliyim. Eskiden bir maaşla bir ev geçindiriyorduk. Şimdi 5 maaşla bir ev geçindirilmiyor. Belli kişilere vergi indirimleri yapacağına biraz vatandaşa biraz daha el uzatılsaydı.

*Her şey pahalandı. Değişmesi lazım. Para dayanmıyor.

“ZAMLAR BİZİ YAKTI”

*Değişmesi gereken çok şey var ama ekonomik şartların daha iyi olmasını, alım gücümüzün daha iyi olmasını isterdim.

*Zamlar bizi yaktı. Zamlardan bıktık. Biz yaşamıyoruz, ölmüşüz, bitmişiz. Mücadelemiz yok.

*İktidarı değiştirmek isterdim. Ne yaptıkları belli değil. Ziraat bitti hep dışarıya bağlıyız. Biz tarım ülkesiyiz. Kimseye elimizi açmamamız lazım.

“ÜLKEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM, GENÇLERİN UMUDU YOK”

*Eğitim sistemini değiştirmek isterdim. Türkiye'nin bu konuda çok geride kaldığını düşünüyorum diğer ülkelerle kıyasla.

*23 yaşında sağlık mezunu bir birey olarak bir türlü kendi işimi yapamıyor, sağda solda para peşinde koşuyorum. Ülkemi değiştirmek isterdim. Benim jenerasyonum için gelecek olmadığı düşünülüyor. Ben ve benim jenerasyonum için umut olmasını isterim.

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