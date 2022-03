Vatandaş elektrikte indirim oranını az buldu…

Halkı ve esnafı isyan ettiren elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüklerini açıkladı. Ancak vatandaş bu indirimin yaralarına merhem olmayacağını, "Önce bindirip sonra indiriyorlar" ifadeleriyle belirtti.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

Yeni yıl ile birlikte Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranlarda zamlanan elektrik ve doğalgaz faturaları aylardır vatandaşın belini büküyor.

Muhalefetten elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin iktidara yönelik sert eleştiriler geliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, fahiş zamlara dikkat çekmek amacıyla elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Tüm bu tepkiler yükselirken, önceki akşam kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüklerini açıkladı.

Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da aylık 240 kilovatsaate yükseltildi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Gıdadan sonra elektrikte de bir miktar KDV indirimi yapıldı. Sizce bu indirimler yeterli mi? Yoksa zamlar tamamen geri mi çekilmeli?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“KORKUDAN ELEKTRİK DÜĞMESİNE BASAMIYORUZ”

Neslihan Kıvanç: “İndirimler tabi ki yeterli değil. Göz boyamalık bir şey. Bu zamlar bizi çok etkiledi, faturalarımız arttı. Artık korkudan elektrik düğmelerine basamıyoruz. Kızımla beraber birbirimizin peşinden düğmeleri takip ediyoruz… Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın psikolojisi bozuluyor. Her gün, her gün her şeye zam. Yetişemiyoruz. Sırf yanlış politikalardan dolayı bu hale getirdiler Türkiye’yi. Karnımızı doyurmanın derdine düştük artık, başka bir şeyin değil. Yetmiyor…”

“EŞTEN DOSTTAN YARDIM ALARAK VEYA KREDİ ÇEKEREK FATURALARIMI ÖDEYECEĞİM”

Abdurrahman Gümüş: “Bu indirimler yeterli değil, tamamen geri çekilmesi lazım. Ben emekli bir insan olarak geçinemiyorum, sıkıntılıyım. (Bu zamlar bütçenizi etkiliyor mu?) Ne demek ya? Hem de ne biçim etkiliyor… Daha ödenmemiş faturalarım var. (Bütçe yetmiyorsa bu faturaları nasıl ödeyeceksiniz?) Eşten dosttan yardım almayı veya kredi çekmeyi düşünüyorum. Başka türlü olmaz.”

“ÖNCE BİNDİRİP SONRA İNDİRİYORLAR… BUNUN UCU NEREYE VARACAK?”

Aslan Özdemir: “Zamlar tamamen geri çekilmeli. Aslında önce bindirip sonra indiriyorlar. Bu milletin hali ne olacak bu şekilde? Bunun ucu nereye varacak? Millete ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Bir insan düşman olsa bu kadar eziyet etmez vatandaşına.”

“HER ŞEYE ZAM, HER ŞEYE ZAM, HER GÜN ZAM”

Yıldırım Metin: “Tabi ki zamlar olduğu gibi geri çekilmeli. Yapmış oldukları bu KDV indiriminin vatandaşa hiçbir şekilde yararı olmaz. Her şeye zam, her şeye zam, her gün zam… Bir markete giriyorsun, bir peynir, yumurta falan alıyorsun 150 lira tutuyor. Olacak şey değil.”

“KDV İNDİRİMİ ÇÖZÜM DEĞİL”

Ercüment Ergişi: “Fiyatlar kesinlikle eski haline hatta daha minimal hale getirilmeli ki insanlar biraz nefes alabilsinler. KDV indirimi bir çözüm değil. Başka çözüm yolları üretilmeli. Üretim desteklenmeli. Ancak o şekilde biraz daha rahat hale gelebiliriz diye düşünüyorum.”

“BUNUN ALTINDAN KİM KALKACAK?”

İbrahim Güler: “Bu indirimler yeterli değil. Şimdi marketten geliyorum, dün 25 lira olan ürün bugün 27.5 lira olmuş. Esas bunları kaldıracaksın. Bunun altından kim kalkacak?”

“ZAR ZOR YAŞIYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Zamlar tamamen geri çekilmeli. Bu zamlar bütçemizi çok kötü etkiliyor. Zaten zar zor yaşıyoruz…”

“İNSANLAR BU GİDİŞLE AÇ KALACAK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Zamlar tamamen geri çekilmeli tabi ki. Herkesin bütçesini gittikçe zorlaştırıyor. İnsanlar bu gidişle aç kalacak. Aldığımız maaş yetmiyor. Allah yardım etsin herkese.”

“ÜLKEMİZ UÇURUMUN EŞİĞİNDE”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bu indirimler kesinlikle yetersiz. Zamlar yüzde 100 geri alınmalı. Çünkü zammı yüzde 100 yaptılar. Bütçe diye bir şey kalmadı artık… Şu an istediklerimizi alabilecek durumda değiliz. Sadece olanlarla yetinmeye çalışıyoruz. Ülkemizi çok kötü bir duruma soktular. Şu an ülkemiz gerçekten uçurumun eşiğinde.”

İlginizi Çekebilir Vatandaş için dışarıda 1 tabak yemek hayal oldu