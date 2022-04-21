‘Vatandaş haklı’ diyen AKP’li başkandan işsizlik itirafı

AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yeni raylı sistem araçlarında istihdam edilecek 75 kişilik alım için 3 bin 456 kişinin başvurduğunu söyleyen AKP’li Çopuroğlu, “Vatandaş haklı. İş talepleri oluyor” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Kayseri Olay TV'de katıldığı Yüz Yüze programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

75 KİŞİLİK İŞE 3 BİN 456 BAŞVURU

İşsizliğe ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan Çopuroğlu, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yeni raylı sistem araçlarında istihdam edilecek vatman adaylarını belirmek üzere bir süre önce Kadir Has Kongre Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldığını ve 75 kişilik alım için 3 bin 456 kişinin başvurduğunu söyledi.

“VATANDAŞIN İŞ TALEPLERİ OLUYOR”

Vatandaşın haklı olarak iş talepleri olduğunu ifade eden Çopuroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaştan gelen başımızın gözümüzün üstüne, ama becerdiğimiz işler var, beceremediğimiz işler var. Ben burada Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyemize tramvayda vatmanlık için müracaat eden 3bin 456 kişi var. Alınacak adam sayısı 75. Belediye başkanımızla yaptığımı istişarede noter huzurunda olursa daha iyi olur kanaatine vardık.

Kura çektik. Böyle olunca herkes hakkına razı oluyor. Vatandaş haklı. İş talepleri oluyor. Bunun yanında OSB'de adam bulmakta zorlanıyorlar.

Önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihracatın olduğu Kayseri'de bir kısım yönlendirmeye çalışıyoruz, ama ne kadar işe başlıyor bilemiyoruz”

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