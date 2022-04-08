‘Vatandaş, pazarda vitrin gezer gibi dolaşıyor’

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, tarımdaki üretim krizi ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçebilecek bir politikaya ihtiyaç olduğunu belirterek, “Vatandaş pazarda vitrin gezer gibi dolaşıyor. Tarımda çalışan sayısı 5 milyona geriledi. Ekilen tarım arazisinde 35 milyon dönüm azalma var. Söz veriyoruz hasatta gıda ithalatını yasaklayacağız" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İl Başkanı Ecevit Keleş ve beraberindeki heyet ile Söğütlü Muhtarlar Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy ve Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı Türker Tetik'i ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Yapılan görüşmelerde, tarımsal üretimin önemli olduğu her iki ilçede de temel olarak tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılar, gençlerin tarımsal istihdamdan kopuşu, maliyetlerdeki artış ve sonuç olarak ortaya çıkan pahalılık üzerinde duruldu.

“BEREKETLİ TOPRAKLARDA İNSANLARIN AÇLIK ÇEKMESİNİ KİM, NASIL İÇİNE SİNDİREBİLİR”

Özkoç, yaptığı açıklamada, özetle şu görüşleri dile getirdi:

* Tarımdaki üretim krizi ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçebilecek bir politikaya ihtiyaç var. Atacağımız ilk adım; tarımda üretim planlamasına geçmek olacak.

* Bugün Türkiye'de yoksulluk değil, açlık sorunuyla karşı karşıyayız. Sakarya'nın, Türkiye'nin bereketli topraklarında insanlarımızın açlık çekmesini kim, nasıl içine sindirebilir! Tarımda üretimi, üreticiyi esas alan bir politikaya ihtiyaç var.

* Türkiye 20 yılda, mazotu koydum bir kenara; tohum, gübre ve tarım ilacında dışa bağımlı hale geldi. Buğdaydan samana her şeyi ithal ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde hiç olmamıştır; canlı hayvan, kırmızı et ithal ediyoruz. Bu politika değişmek zorunda. İthalatla yabancı şirketler, yabancı çiftçiler beslenirken, kendi çiftçimiz, köylümüz ezildi, yok edildi.

* 2002'den bu yana tarımda çalışan insan sayısı yarı yarıya düştü, 5 milyona geriledi. Ekilen tarım arazisinde 35 milyon dönüm azalma var.

“VATANDAŞ, PAZARDA VİTRİN GEZER GİBİ DOLAŞIYOR”

* Üretmek, üretimi teşvik etmek zorundayız. İnsanlarımız aç, pazarda, elleri arkada vitrin gezer gibi dolaşıyorlar. Taneyle alışveriş yapabiliyor. Bizim insanımız, bizim topraklarımız bunu hak etmiyor.

* Milletin iktidarında tarımdaki üretim sorunun çözeceğiz; ilk adım tarımda üretim planlamasına geçeceğiz. Planlamanın hayata geçirilebilmesi için özellikle stratejik ürünlerde alım fiyatları ve garantisi açıklanacak.

* Çiftçiye tohum desteği vereceğiz ve tarımsal üretimde mazottan vergi almayacağız. Hem tarımsal üretim hem besicilikte genç istihdamını destekleyeceğiz, teşvik vereceğiz.

* Kooperatifçiliğe destek sağlayacağız. Et ve Süt Kurumu, Çay-Kur, TMO gibi KİT'ler ile tarımsal kooperatif ve birlikleri çiftçiyi ve üretimi destekleyecek şekilde etkin hale getireceğiz. Ve sözümüz; hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Gıdada kendi kendimize yeterliliği sağlayacağız.

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