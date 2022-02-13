Vatandaş zamları ışık kapama eylemiyle protesto etti
Yüksek elektrik faturalarına isyan eden vatandaşlar, saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinde ışıkları kapatıp 15 dakika karanlıkta oturarak zamları protesto etti.
Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüksek elektrik faturalarına karşı ışık kapama eylemi düzenlendi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde çağrıya katılan vatandaşlar 15 dakika boyuncu evlerinde ışıklarını kapatıp mum yaktı. Vatandaşlar o anları sosyal medyadan ‘Işıkları Kapa Türkiye' etiketinde paylaştı.
İstanbul'daki bazı işletmeler de dükkanlarına astığı afişlerle örgütlenerek ışık kapama eyleminde bulunuyor.
Kadıköy’de dükkanına afiş asan bir esnaf, zamlar geri çekilene kadar her cumartesi 22.00’de yarım saat elektrikleri kapayıp 10 dakika mumlarla aydınlanma çağrısında bulundu.
Işık açma kapama eylemlerinin 1 hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.