Vatandaşı ‘elektrik’ çarptı: Faturalar dudak uçuklattı!

Yılbaşında elektriğe yapılan zamdan sonra Samsun'da ilk faturalar adreslere gönderildi. Faturalar eskiye göre 3-4 katına çıkarken, bazı vatandaşlar eylem yaparak zamma tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikte “Kademeli tarife sistemine” geçilerek, elektrik fiyatlarına yüzde 52 ile yüzde 130 arasında zam yapıldı.

Mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacağı açıklandı.

Ancak Ocak ayında kapılara bırakılan faturalar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ZAMLARI GERİ ALIN EYLEMİ

Elektriğe yapılan zamlar sonrasında Samsun’da YEPAŞ (Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş) tarafından ilk faturalar vatandaşlara gönderildi. Kapılara bırakılan faturaları gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Faturalarının bir ay öncesine göre 3-4 kat fazla geldiğini dile getiren vatandaşlar, YEPAŞ’ın fatura ödeme noktasında eylem yaparak, zamların geri alınmasını talep etti.

FATURALAR DUDAK UÇUKLATTI

Ocak ayı faturalarının bir önceki aya göre 3-4 kat daha fazla olmasına vatandaşlar sosyal medyada da tepki gösterdi.

Tüketiciler, “Evdeki tüm kullanılan elektrikli aletler aynı, kullanım endeksi aynı ama rakamlar farklı. YEPAŞ, burası mesken, iş yeri değil” diyerek, tepkilerini dile getirerek, Aralık ayının da zamlı tarifeden hesaplandığını ileri sürdü.

YEPAŞ’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan gelen gelen tepkiler üzerine YEPAŞ yazılı açıklama yaparak, faturaların yüzde 80’nin Aralık ayı tüketimine ait olduğunu, elektrik maliyetlerinin 2021 yılının başına göre yüzde 141’lik artış gösterdiğini ve bu maliyet artışının uzun bir süredir tüketicilere yansıtılmadığını ifade ederek, “Tüm tüketimlerin yeni fiyatla faturalandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Müşterilerimizin içi rahat olsun, Ocak ayı içerisinde çıkan faturalarında Aralık dönemine ilişkin bir tüketim söz konusu ise bu tüketimler Aralık 2021 yılı fiyatları ile hesaplanmıştır” denildi.

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