Vatandaşın enflasyon tepkisi: Çarşıda pazarda hissettiğimiz ‘açlık’

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. ENAG ise enflasyonu yüzde 181,37 olduğunu hesapladı. SÖZCÜ'nün pazarda mikrofon uzattığı yurttaşlar, hissettikleri enflasyonun yüzde 200 olduğunu söyleyerek, "Gönlümüzce alışveriş yapamıyoruz. Açıklanan enflasyon rakamını gerçekçi bulmuyoruz. Her şey ateş pahası oldu, gel de ye... Çarşıda pazarda hissettiğimiz 'açlık', 'alamamak'..." dedi.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 arttı.

Üst üste 15. ayda da yükselen tüketici enflasyonunda 24 yılın yeni zirvesi görüldü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyatlarında aylık yüzde 5,86, yıllık yüzde 181,37 artış olduğunu hesapladı.

ENAG'ın enflasyon hesaplaması, TÜİK'in hesaplamasının 100 puan üzerinde oldu.

Biz de İstanbul Kağıthane’de bir pazarda yurttaşlara mikrofon uzattık, “Sizin hissettiğiniz enflasyon oranı kaç?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“GÖNLÜMÜZCE ALIŞVERİŞ YAPAMIYORUZ”

Hatice Onat: “Bizim hissettiğimiz enflasyon yüzde 80’in çok çok üzerinde. Böyle ne olacak hiç bilmiyorum. Gidişat çok kötü. Gönlümüzce alışveriş yapamıyoruz. Açıklanan enflasyon rakamını gerçekçi bulmuyoruz.”

“BİR AN ÖNCE DÜZENE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Müzeyyen Sukat: “Hissettiğimiz enflasyon çok yüksek, herkes düşmesini bekliyor. Çok mağdur insanlar var. Bir an önce düzene girmesini bekliyoruz.”

“YETKİLİLER GELSİN FİYATLARI DÜŞÜRSÜN”

Sevim Hanım: “Çok pahalı. Fiyatlarda düşüş yok, gittikçe yükseliyor. Yetkililer gelsin fiyatları düşürsün; çok pahalı. Alamıyoruz, zorlanıyoruz.”

“HİSSETTİĞİM ENFLASYON YÜZDE 200”

Yıldırım Bey: “Hissettiğim enflasyon yüzde 200… Fiyatlar rezalet. Gelip alıyorum ama nasıl aldığımı bana sorun… Ben bir emekliyim, yaşım 70, nasıl aldığımı bana sorun… 55 senedir pazardan alışveriş yapıyorum, ben böyle bir şey görmedim. İktidar bu enflasyonu düşüremez; anca cebini doldurur.”

“GELİP YERİNDE GÖRMELERİ LAZIM”

Zerrin Aycibin: “Fiyatlar bütçeyi zorluyor. Pahalı. Fiyatlarda düşüş yok, tam tersine yükseliyor. Yetkililerin fiyatları gerip yerinde görmeleri lazım. Vatandaşla yeteri kadar temas etmiyorlar. Gelip yerinde görmeleri lazım, ancak o şekilde anlayabilirler vatandaşı.”

“HER ŞEY ATEŞ PAHASI, GEL DE YE”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Her şey ateş pahası. Eskiden 5 liraya, 8 liraya alıyorduk her şeyimizi; şimdi 15-20 liradan aşağıya bir parça yok. Her şey ateş pahası oldu, gel de ye… Çarşıda pazarda hissettiğimiz ‘açlık’, ‘alamamak’… İncirin kilosu 20 lira; insan alıp da tadına bakmak istemez mi… (Gözleri dolarak) İster ama…”

“BU REZİLLİĞİN ÖTESİNDE BİR ŞEY”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hiçbir şeylerine inanmıyorum ki açıklanan enflasyona inanayım… Ben 65 yaşındayım, bu yaşıma kadar ben böyle bir rezillik görmedim. Bu rezilliğin ötesinde bir şey…”

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