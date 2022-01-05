Vatandaşın üst geçit isyanı: ‘Her gün ölümle burun burunayız’

Tatvan'da araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Diş Hastanesi Kavşağı'nda Tatvan-Bitlis Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin buz ve kardan temizlenmemesi vatandaşları isyan ettirdi.

Orhan BOZKURT

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde temizlenmeyen üst geçit tehlike saçıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Tatvan-Bitlis Karayolu üzerine yaptırılan üst geçit, karın yağması ile birlikte ölüme davetiye çıkarıyor.

Tatvan’da araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Diş Hastanesi Kavşağı’nda Tatvan-Bitlis Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin buz ve kardan temizlenmemesi vatandaşları isyan ettirdi. Sağlık Meslek ve Atatürk Lisesi’nde okuyan yüzlerce öğrenci, her sabah okullarına giderken ve akşam dönerken adeta ölümle burun buruna kalıyor.

Hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar ve öğrenci velileri, AKP’li belediyenin bu duyarsızlığına sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekerek, tepki gösteriyorlar. Tatvanlılar, olası kazalarda yaşanacak can kayıplarının Tatvan Belediyesi olacağını söyleyerek, bir en önce geçidin buz ve kardan temizlenerek üzerinin kapatılmasını istiyor.

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