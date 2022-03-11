Vatandaşın zam isyanı: İnsanların akıl sağlığını bozuldu

Hayat pahalılığı ve 'acaba bugün de zam gelecek mi?' korkusu dar gelirliyi gıda kuyruklarına girmek zorunda bıraktı. Patates-sogan derken ekmek, un, pirinç ve yağ başta olmak üzere bazı temel gıda ürünleri için metrelerce kuyruk oluştu; biraz daha ucuza alabilmek için izdihamlar yaşandı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

2022’nin ilk 2 ayı geride kalmışken, vatandaşın en çok duyduğu kelimelerden birisi “zam” oldu.

Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıdaya hemen her gün zam gelir oldu.

Vatandaş hissettiği enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğunu söylerken hayat pahalılığı Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı.

İktidarın ekonomi politikaları sonucu yaşanan bu ekonomik kriz en çok da dar gelirliyi etkiledi.

Son fiyat artışlarından sonra sosyal yaşantısını sıfırlayan yurttaşlar artık en temel gıda malzemelerini dahi almakta zorlanır veya alamaz hale geldi.

‘Acaba bugün de zam gelecek mi?’ korkusu dar gelirliyi gıda kuyruklarına girmek zorunda bıraktı.

Ekmek ve yağ başta olmak üzere bazı temel gıda ürünleri için metrelerce kuyruklar oluştu; biraz daha ucuza alabilmek için izdihamlar yaşandı.

Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri durumun muhalefet tarafından “abartıldığını”, herhangi bir yağ veya ekmek krizi yaşanmadığını öne sürdü.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Sizce vatandaş gıda kuyruklarından, hayat pahalılığından gereğinden fazla mı şikayet ediyor?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“İNSANLARIN AKIL SAĞLIĞI BOZULDU”

Can Eren: “Gerçekten de olması gerektiği gibi şikayetçi insanlar. Çok zor dönemden geçiyoruz. Bir şey alamıyoruz, bir şey içemiyoruz. Bir kafeye oturmak, dışarıdan yemek yemek bile lüks oldu. İnsanlar artık evinden dışarı çıkmıyor. Bence vatandaşınki gayet normal bir şikayet, sitem. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Ülke gerçekten yönetilmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar ne yapacağını, ne yiyeceğini bilmiyor. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı, bu da insanların akıl sağlığını bozdu. İnsanlar yağın kalmayacağını düşünüyor ve kuyruklara giriyor. İnsanları bu hale getiren kişilerde yanlışlık var.”

“BİZ BUNLARI 1978-79’LARDA YAŞAMIŞTIK”

Ahmet Ertekin: “Biz bunları 1978-79’larda da yaşamıştık. ‘Bir daha olmaz’ dedik, 40 kat fazlasıyla geri geldi. Böyle giderse biz bunu zaman zaman yine yaşayacağız. Niye oluyor bunlar? Demek ki yukarıdakiler keyfinde; biz aşağıda sürüm sürüm sürünüyoruz, sürünmeye de devam edeceğiz.”

“PATATES VE SOĞANA OYUMUZU SATTIĞIMIZDA BUNLARIN OLACAĞI BELLİYDİ”

Özgür Ekinci: “Biz sağlık çalışanlarıyız, evimizi zar zor geçindiriyoruz inanın. 10 dakika arayla bir fiyatın değiştiğine şahit oldum. Eve gidip para alıp gelene kadar yağın fiyatı 50 lira arttı. 164 liradan 204 liraya çıktı… (Böylesine günlerin yaşanacağı aklınıza gelir miydi hiç?) Ben 74 doğumluyum, böyle kıtlık görmedim. Varlık içinde kıtlık diyelim buna. Bence niye bu hale geldik biliyor musunuz? ‘Altta kalanın canı çıksın’ dedik. Hiçbir zaman oyumuza sahip çıkmadık. Referandumlarda sandığa gitmedik ama bilmedik ki bizim canımız bu kadar yanacak. Patates ve soğana oyumuzu sattığımızda bunların olacağı belliydi zaten.”

“ONLAR EN YİSİNİ YAŞARKEN BİZ NEDEN EN KÖTÜSÜNÜ YAŞAYALIM?”

Meliha Atacanoğlu: “Şikayetler gereğinden fazla değil. Hatta daha fazla olması gerekirdi. ben bir vatandaş olarak baştakileri kınıyorum. Çünkü Türkiye’de olanlara karşı oralı değiller. Kendileri tabi rahat, huzurlu, hiçbir şeyi düşünmüyorlar ama vatandaş her türlü sıkıntıyı yaşıyor. Bizim vergilerimizle maaş alıyorlar, bizim vergilerimizle rahat oturuyorlar; neden sıkıntıyı vatandaş yaşasın? Neden onlar en iyisini yaşarken biz en kötüsünü yaşayalım? Hayır… Ben 69 yaşındayım, bu yaşıma kadar böyle bir dönem görmedim.”

“TÜM TÜRKİYE GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR”

Hacer hanım: “Fiyatlar uçmuş. Her şey pahalı. (Hayat pahalılığı bütçenizi etkiliyor mu?) Herhalde etkiliyor. Maaşım masraflarıma yetmiyor. Evim kira, faturalar var, yüzde 96 engelliyim, yalnız yaşıyorum… (Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?) Evet. Hem de nasıl… Herkes yaşıyor, sıkıntı yaşayan bir tek ben değilim. Türkiye (geçim sıkıntısı) yaşıyor. (Ülkemizin bugünlere geleceği aklınıza gelir miydi hiç?) Hiç gelmezdi…”

“HER ŞEY ZAM, HER ŞEY ZULÜM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hepimiz şikayetçiyiz. İnsanlar çarşı pazar dolanıyorlar, geziyorlar; pahalılıktan dolayı hiçbir şey alamadan elleri bomboş dönüyorlar. Bu ortamda halinden memnun olan yok. Bu hükümetten memnun değiliz. Böyle olacağı aklımıza gelmezdi… Her şey zam, her şey zulüm… Ne yapacağız bilmiyorum. Bu memleketin hali nereye varacak anlamış değilim. Benim umudum gençlerde. Gençlerin bu ülkenin önünü açması lazım. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini düşünmek lazım. (Ülkemiz neden bu hale geldi sizce?) Tek adam yönetiminden dolayı. Hiç kimse ses çıkaramadı, hiç kimse muhalefet yapamadı. Bundan dolayı da ülke bu duruma geldi.

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