Vatandaşlar ‘Zam Duvarı’ ve ‘Zam Mektubu’nu dolduracak

CHP Gençlik Kolları, zamların geri çekilmesi için 81 ilin meydanlarında, 'Zam Duvarı' ve 'Zam Mektubu' eylemlerine başladı. Vatandaşlar, şikayetlerini 'duvara' yazacak, faturalarını 'duvara' asacak ve ‘duvarlar’ sürekli açık havada sergide bırakılacak.

Sozcu.com.tr

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CHP Gençlik Kolları, zamların geri çekilmesi çağrısında bulunmak için 81 il meydanında eş zamanlı olarak saha çalışması başlattı.

“ZAMLARIN TEK BİR İMZAYLA YAYIMLANDIĞI ADRESE BIRAKACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Yüksek enflasyon ve her geçen gün pahalılaşan hayat şartları yurttaşlarımızı oldukça zorlamaktadır. Bugün itibariyle tüm Türkiye’de gençlik kollarımız sahada olacak ve zamların geri çekilmesi için çeşitli eylemlerde bulunacak.

Zam Duvarı’nda halkımız şikayetlerini duvara yazacak, faturalarını duvara asacak ve duvarlarımızı sürekli açık havada sergide bırakacağız. Zam Mektubu’nda ise yaşadıkları sıkıntıları yazarak zamların tek bir imzayla yayımlandığı adrese göndereceğiz.

Bununla beraber gençlik kollarımız, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun özellikle gençlere dönük vaat broşürlerini de stantlarda dağıtacaklar.” ifadelerini kullandı.

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