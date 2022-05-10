Vatandaştan Erdoğan’a ‘şükürsüzlük’ yanıtı: Kendileri şükür etsinler de…

Zamlar altında ezilen vatandaşlar kuruş hesabı yaparak ay sonunu getirmeye çalışırken; CumhurbaşkanıErdoğan'dan, "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor" açıklaması geldi. "Her gün et yiyen insana 'şükür et' demekle her gün simit yiyen insana 'şükür et' demek ayrı" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, "Kendileri şükür etsinler de halkın durumunu görsünler." dedi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

Halk, her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında geçim derdiyle mücadele ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İstanbul Tuzla’da konuşan Erdoğan, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın bu sözleri, geçim derdiyle dar gelirliler tarafından tepkiyle karşılandı. SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa “Memleketimizde gerçekten dayanılmaz bir pahalılık mı var yoksa ‘bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali” mi var sizce? Çare ne?” diye sordu.

İşte vatandaşın Erdoğan’ın sözlerine verdiği yanıt:

“İŞİNE GELDİĞİ GİBİ KONUŞUYORLAR”

Cemal Terzi: “Hayat pahalılığı var, öyle saçma sapan laflara gerek yok… Bir adamın önüne devamlı simit koyup da ‘buna şükür et’ demek ayrı; et yiyene, ıvır zıvır yiyene ‘şükür et’ demek ayrı. Onlar işine geldiği gibi konuşuyorlar. Geçim şu an sıkıntılı. Önceden cebimde 500-600 lira parayla geziyordum, şimdi sağdan soldan borç alıyorum. Cebimizden paramızı çaldılar. Herkes bunun farkında.”

“DAYANILMAZ BİR PAHALILIK VAR”

Sümeyye hanım: “Dayanılmaz bir pahalılık var tabiki de… Bu zamana kadar yaşadığım en pahalı dönem. (İktidar yetkilileri sık sık ekonomiye yönelik olumlu açıklamalarda bulunuyor, bazı kesimlerde ‘şükürsüzlük hali’ olduğunu söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?) Zengin kesimin zengin çevresi olur. Hangisi ne yerse, yanındaki kişi de onu yer. O yüzden zengin çevredeki insanların toplumu gördüklerini düşünmüyorum. (Çare ne sizce?) Topluma insinler yeterli.”

“ARTIK KENDİLERİ DE İNKAR EDEMİYOR”

Hatice Kaymak: “Tabi ki dayanılmaz bir hayat pahalılığı var. (İktidar yetkilileri tahammülsüzlük ve şükürsüzlük hali olduğunu söylüyor) Bence biraz onlar şükretmeyi bilseler daha iyi ederler. Ekonomik olarak kötü durumdayız. Bu zaten inkar edilemez bir gerçek. Artık kendileri de inkar edemiyor şu anda. Her şey kötüye gidiyor. (Sizce bu durumun sorumlusu veya sorumluları kimler?) Tabi ki başımızdakiler. Çare erken seçim.”

“ADAM ‘SORUN YOK’ DİYOR”

Mustafa bey: “Dayanılmaz bir pahalılık var. Elinde imkan varken şükretmemekten kimse keyif almaz… Tam tersi elinde imkan olan adam, refah halinin bozulmamasına bakar. Sorunu gören veya gösteren bir ekip yok şu an. Bu en büyük hata bence. Bu da iktidarların sonunu getirir. Örneğin ben kanserim, doktora gidiyorum, ‘bana sakın kötü bir şey söyleme’ diyorum… Bu çözüm mü? Değil. Hastaya önce teşhisi koyman gerekiyor, sonra tedavi neyi gerektiriyorsa onu yapman gerekiyor. Bugün bakıyorsun adam ‘sorun yok’ diyor.”

“HALKIN HALİNİ GÖRMÜYORLAR”

İsmail Apaydın: “Pahalılık var. Ne şükürsüzlüğü? Kendileri niye şükretmiyorlar? Kendileri şükür etsinler de halkın durumunu görsünler. Pahalılık var, ekonomi bozuk. Halkın halini görmüyorlar. Son dönemde çok geçim sıkıntısı yaşıyorum, emekliyim. İş arıyorum, iş de bulamıyorum. Suriyelilerden, Afganlardan bize fırsat yok. (Sizce iktidar yetkilileri neden bu tür açıklamalar yapıyorlar?) Kendilerini korumak için. Kendilerini suçlu duruma düşürmemek için yapıyorlar. Çare seçim.”

“BORÇ HARÇLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ömer Akgün: “Dayanılmaz bir hayat pahalılığı var. Ben emekliyim, 2500 lira maaş alıyorum, evim kira, geçinemiyorum, habire kredi çekiyorum. (Kredileri ödeyebiliyor musunuz?) Zorlanıyorum. Borç harçla ayakta durmaya çalışıyoruz… Borcu borçla kapatıyoruz. (İktidar yetkililerinin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?) Gerçekçi değil.”

“ALLAH HEPİMİZE SABIR VERSİN”

Ökkeş bey: “Pahalılık var. Bunu sormaya gerek var mı? Ne olacak bilmiyorum bu memleketin hali. Allah hepimize sabır versin.”

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