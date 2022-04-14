Vefa Salman’ın avukatı: Davalarla uzaklaştırma süresi uzatılmaya çalışılıyor

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, yargılandığı davada iddiaları reddetti. Salman'ın avukatı Deniz Baykal, İçişleri Bakanlığı tarafından iki ayda bir verilen görevden uzaklaştırma kararları gerekçesine davanın da eklenmesine tepki gösterdi: Davalarla uzaklaştırma süresi uzatılmaya çalışılıyor.

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Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı davada iddiaları reddetti.

Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019’da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak’ta yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İKİ BAĞIŞÇI FİKİRLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Davada sanıklardan Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, belediye personelleri Türker Bayram, Murat Sırmabıyık ve İlker Hasan Küpeli hazır bulundu. Söz konusu ihaleyi alan firmanın sahibi sanık Feridun Çetin ise davaya katılmadı.

İlk duruşmaya mazeret sunarak katılmayan Salman, mahkemede ifade verdi. Taziye evini belediyeye maddi yük olmadan yapılmasını istediklerini anlatan Salman, görüşme yaptıkları iki bağışçının sonradan fikirlerini değiştirdiğini dile getirdi.

İhaleyi alan firmanın sahibi Feridun Çetin'in ağabeyi Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Tayfur Çetin'in muhtar adaylığı sırasında sürekli olarak kendilerine gelerek taziye eviyle ilgili talepte bulunduğunu anlatan Salman, “Bana, ‘Siz yapmazsanız ben yapacağım' dedi. Belediyenin yeri olduğunu ve yapamayacağını söyledim. Daha sonra orada prefabrik yaptığını duyunca zabıtaya kanuna aykırı olduğu için talimat verdim” dedi.

HUSUMET OLABİLİR

Salman, orada zemine beton atılması için ihaleye çıkıldığını bunun da bağışçıdan gelen teklif üzerine yapıldığını söyledi. Salman, Muhtar Çetin'in iddia ettiği, “Ya yıkarız, ya da ihale yaparız siz de o ihaleye giresiniz kazanırsanız” sözlerinin kendisine ait olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Salman, iddiayı reddetti.

Salman, Muğlim Bağatar'ın AKP il başkanı olmadan önceki süreçte kendisine ait maden ocağına hafriyat dökülmesiyle ilgili talebinin olumsuz karşılanmasından dolayı aralarında bir husumet olabileceğini kaydetti.

BELEDİYE ZARARA UĞRATILMADI

Salman'ın avukatı Deniz Baykal ise müvekkili dava belgelerinde sadece bir olur imzasını bulunduğunu bunun da resmi evrakta sahtecilik suçlaması ile bağdaştırılamayacağını anlattı. Baykal, dava konusuyla ilgili belediyenin hiçbir maddi zarara uğramadığını ve bu nedenle de “görevi kötüye kullanma” suçlamasının da reddettiklerini dile getirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yine Salman'ın sanık olarak bulunduğu, belediyedeki yolsuzluk davasını hatırlatan Baykal, İçişleri Bakanlığı tarafından iki ayda bir verilen görevden uzaklaştırma kararları gerekçesine bu davanın da eklenmesine tepki gösterdi. Davalarla uzaklaştırma süresinin uzatılmaya çalışıldığını iddia eden Baykal, CHP'nin iktidar olması halinde bunların hesaplarının sorulacağını kaydetti. Mahkeme heyeti ve belediye avukatından gelen tepkiler üzerine Baykal, sözlerinin siyasi tarafa yönelik olduğunu beyan etti. Diğer sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ileri bir tarihi ertelendi. (İHA)

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