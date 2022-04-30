Vekillerden pankartlı protesto: “Hayallerimiz hızlı tren, gerçekler kara tren”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önceki gün yaptığı Burdur ziyaretinde vatandaşa hızlı tren sözü verdi. Ancak 2017 yılından bu yana verilen hızlı tren projesi sözünün bir türlü hayata geçmediğini belirten TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker pankart açarak durumu protesto etti. Göker, “Hızlı tren sözü verdiğiniz dönemdeki çocuklar şimdi üniversiteli oldu. Hayallerimiz hızlı tren, gerçekler kara tren. Söz vermeyin icraata geçin’’ dedi.

Başak KAYA

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Göker Burdur'a hızlı tren sözünün ilk olarak dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verildiğini belirterek, “Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya- Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahının belirlendiğini ve uygulama projelerinin başlayacağını açıkladı'' dedi ve şunları söyledi:

‘'TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı da bu konuda açıklama yaptı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım Burdur ziyaretinde Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar'dan gelen hızlı trenin Isparta-Burdur arasından Antalya'ya ineceğini ve projelerin devam ettiğini açıkladı. Şimdi de Bakan Karaismailoğlu aynı sözü verdi. Başbakan ve Bakanların sözü yıllardır havada kaldı. Hızlı tren sözü vermeyin, icraata geçin. Burdur'umuzu hızlı tren ile kavuşturun.”

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