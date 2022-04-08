Veteriner Hekimleri Odası: Hekimlerin dayanacak gücü kalmadı

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (EBVHO) Başkanı Mehmet Kızılinler, veteriner hekimlerin Cumhuriyet tarihindeki en zor günlerini yaşadığını söyledi. Kızılinler, artan maliyetlerin yanında veteriner hekimlerin tahsilatlarını zamanında ve tam olarak yapamamalarının bunda etkili olduğunu belirterek, "Veteriner Hekimlerin veresiye defterleri gittikçe kabarmaktadır. Veteriner hekimlerin dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.

Kemal ATLAN

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EBVHO Başkanı Mehmet Kızılinler, ücretlerini zamanında alamayan veteriner hekimlerin veresiye defterlerinin kabardığını ve bu gidişle veteriner hekimlerin kliniklerini kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

“SÜT ÜRETİCİSİ ZARAR ETMİŞTİR”

Veteriner hekim kliniklerinin Cumhuriyet tarihindeki en zor günlerini yaşadığını ifade eden Kızılinler, veteriner hekimlerin tahsilatlarını zamanında ve tam olarak yapamadıklarını açıkladı. 2022 Yılı Mart ayında 1 litre çiğ süt üretim maliyetinin yüzde 12 artarak 5 lira 20 kuruş olduğunu ve süt üreticisinin Mart ayında 5 lira 20 kuruşa ürettiği sütü 4 lira 35 kuruşa satarak litre başı 85 kuruş zarar ettiğini ifade eden Kızılinler, “2022 yılı ilk 3 aylık dönemde ise 1 litre çiğ sütteki maliyet artışı yüzde 55 olmuştur. 1 litre çiğ süt üretimindeki maliyet artışı TUİK‘in açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamının yaklaşık 2 katı olmuştur. Süt üreticisinin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen büyükbaş hayvan tedavi ve suni tohumlama hizmeti veren veteriner hekimler olmaktadır. Süt üreticileri veteriner hekimlerden almış oldukları hizmetin bedelini süt parasından ödemektedirler” dedi.

“VERESİYEYE ÇALIŞACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Süt üreticisinin sütten para kazanamayınca veteriner hekimlere olan borçlarını ödeyemediğini vurgulayan Kızılinler, “Veteriner hekimlerin veresiye defterleri gittikçe kabarmaktadır. Veteriner hekimlerin dayanacak gücü kalmamıştır. Çağrılan hastaya gitmediği zaman veteriner daha karlı çıkmaktadır. Veteriner hekimlerin veresiye çalışmaya dayanacak ekonomik güçleri kalmamıştır. Bu gidişle veteriner hekimler kliniklerini kapatmak zorunda kalacaklardır. Artan maliyetler yanında hükümetin üreticilere ürettikleri süt için ödemeyi taahhüt ettiği süt desteği zamanında ödenmemektedir. Bakanlığın 18 Martta ‘müjde’ diye açıkladığı 1 TL lik süt desteğinin ne zaman ödeneceği belli değildir. Oysa süt üreticisi var olan maliyetlerle ürettiği sütten ettiği zararı karşılayabilmek için zamanında desteklenmelerin ödenmesi zorunluluktur” şeklinde konuştu.

“GIDA ÜRETİMİ, BİR MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİDİR”

Güncel durumda üreticinin devletten en az 6 aylık süt destek alacağı ve en az o kadar da buzağı destek alacağı bulunduğunu sözlerine ekleyen Kızılinler şöyle konuştu:

“Bizler EBVHO yönetim kurulu olarak hükümetimizden üreticilere ödenmeyi taahhüt ettikleri destekleri daha iyileştirilmiş olarak zamanında ödemelerinin yanında; meslektaşlarımızın üreticiye hizmet etmek için kırsala giderken kullandıkları akaryakıt konusunda destekleme uygulanması, kliniklerinde kullandıkları elektrik ve elaman SGK ödemeleri konusunda indirim uygulanması konularında taleplerimizin en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki; gıda üretimi bir milli güvenlik problemidir. Ve verimli bir üretim için üreticinin yanında veteriner hekimlerin desteklenmeleri de zorunluluk arz etmektedir.”

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