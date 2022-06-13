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Yabancı uyruklular birbirine girdi! Yaralılar var

Kilis’te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 19:36 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
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Yabancı uyruklular birbirine girdi! Yaralılar var

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, kemer ve bıçaklarla birbirlerine giren şahıslardan 3’ü yaralandı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yaralılar, 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. İHA

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