Yağışlı ve serin günler geri döndü… Hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta bu hafta yağışlı ve serin bir havanın etkisi görülecek. Haftanın son günlerine doğru hafifleyen yağışla birlikte sıcaklıklar yükselecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yağışlı başlayan haftanın ilerleyen günlerinde de yağış ve serin havanın kendini göstermesi bekleniyor.

Perşembeden itibaren yağışlar hafiflerken cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesi bekleniyor. Yağışlar en büyük etkiyi bugün ve yarın gösterecek.

TÜM YURTTA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara'nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti

İlginizi Çekebilir Halk yağmur altında eylem yaptı