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Yalova’da elektrik faturası kepenk indirtti: Elektrik çarptı, kapalıyız

Ev ve işyerlerine gelen elektrik faturaları vatandaşı çarpmaya devam ediyor. Yalova'da bir cep telefonu teknik servisi, elektrik faturası nedeniyle kepenk indirdi. İşletmenin kapısına da, "Elektrik çarptı kapalıyız" afişi astı.

Halil ATAŞ
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Yalova’da elektrik faturası kepenk indirtti: Elektrik çarptı, kapalıyız

Yalova’da bir esnaf, yüksek elektrik faturası nedeniyle işletmesinin kapısına kilit vurdu.

“ELEKTRİK ÇARPTI KAPALIYIZ”

Elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşları çarpmaya devam ediyor.

Yalova’da Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir cep telefonu teknik servisi, elektrik faturası nedeniyle kepenk indirdi.

Esnaf, işyerinin kapısına da, elektrik faturalarının yer aldığı “Elektrik çarptı kapalıyız” afişi astı.

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