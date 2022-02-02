Yalova’da elektrik faturası kepenk indirtti: Elektrik çarptı, kapalıyız
Ev ve işyerlerine gelen elektrik faturaları vatandaşı çarpmaya devam ediyor. Yalova'da bir cep telefonu teknik servisi, elektrik faturası nedeniyle kepenk indirdi. İşletmenin kapısına da, "Elektrik çarptı kapalıyız" afişi astı.
Yalova’da bir esnaf, yüksek elektrik faturası nedeniyle işletmesinin kapısına kilit vurdu.
“ELEKTRİK ÇARPTI KAPALIYIZ”
Elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşları çarpmaya devam ediyor.
Yalova’da Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir cep telefonu teknik servisi, elektrik faturası nedeniyle kepenk indirdi.
Esnaf, işyerinin kapısına da, elektrik faturalarının yer aldığı “Elektrik çarptı kapalıyız” afişi astı.