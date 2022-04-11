Yapımı yılan hikayesine dönen yol, vatandaşı isyan ettirdi

Manisa'da yapımına 2015 yılında başlanan ve AKP'li milletvekillerinin katıldığı gösterişli törenle temeli atılan 58 kilometrelik Akhisar-Gördes yolunun yapımı yılan hikayesine dönünce vatandaş isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2015 yılında dönemin AKP Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Recai Berber'in katıldığı törenle gösterişli bir şekilde temeli atılan Manisa'daki 58 kilometrelik Akhisar-Gördes yolunun yapım işi yılan hikayesine döndü.

İHALESİ TEKRAR YAPILDI: YÜKLENİCİ FİRMA ORTADA YOK

2015 yılında Akhisar-Gördes yolunun yapım işini üstlenen firmanın iflas ettiği gerekçesiyle 2021 yılının Nisan ayı içerisinde yol yapım işi Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden yapıldı. Yeni ihalenin üstünden yaklaşık bir yıl geçmesine karşın yüklenici firma tarafından işe başlanılamadı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu konuyla ilgili 2018 yılında verdiği soru önergesine ‘2020 yılında bitirilecek' cevabı verilse de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ise verdiği soruna önergesine Nisan ayında ihalesinin yeniden yapıldığı ve ihalenin değerlendirme sürecinde olduğu cevabı verildi. Edinilen bilgilere göre ihaleye katılan firmaların itirazlarının halen değerlendirme aşamasında olduğu iddia edilirken, yolun yapımına başlanılmaması Akhisar-Gördes yolunu vatandaşların korkulu rüyası haline getirdi.

VATANDAŞLAR EYLEM YAPTI

7 yıldır bitirilmeyen ve yılan hikayesine dönen Akhisar-Gördes yolu için vatandaşlar isyan ederek eylem yaptı. Bitmeyen yolda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup açtıkları ‘Yolumuz Ne Zaman Yapılacak', ‘Daha Kaç Can Yanacak' ve ‘Yol İstiyoruz, Ölmek İstemiyoruz' pankartları ile hem sıkıntılarını dile getirdi hem de yetkililere seslendi.

KIZIYLA BİRLİKTE KAZA YAPAN VATANDAŞ: AZRAİLLE DANS EDİYORUZ

Gördes ilçesinin girişinde yapılan eylemde söz alan ve kızıyla birlikte bir hafta önce bitmeyen yol üzerinde kaza yaptığını ifade eden esnaf Ahmet Yeniyörük, yolun artık bölge halkının korkulu rüyası haline geldiğini ifade etti.

Akhisar-Gördes yolunu artık ‘Korku Yolu' olarak nitelendirdiklerini söyleyen Ahmet Yörük yaşanan sıkıntıyı şu şekilde dile getirdi: “Geçtiğimiz hafta üniversite öğrenci kızımı Akhisar'a götürmek için yola çıktım. Bitmeyen yolda dalgın bir tır şoförünün üzerime gelmesi nedeniyle kaza yaptım. Şükrediyoruz canımıza bir şey olmadı. Bölge halkı artık bu yolda Azrail'le dans eder hale geldi. Azrail sanki bu yolda pusuda bekliyor. Ancak ticari ilişkilerimiz ve ilçe dışında işlerimiz olduğu için bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Yol için kaçıncı müteahhit değişti bilmiyoruz. Artık yıllardır yaşadığımız bu soruna bir an önce bir çözüm bulunsun.”

BİR HAFTADA 5 KAZA

Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Beşeylül mahallesinin 25 yıldır muhtarlığını yapan Osman Bilgen ise, yol üzerinde geçtiğimiz hafta içerisinde 5 kazanın yaşandığını ve yol bitmediği sürece yaşanmaya devam edeceğini söyledi.

Muhtar Osman Bilgen şu ifadelere yer verdi: “Ölüm korkusu yaşadığımız bu yolda son bir hafta içerisinde 5 kaza yaşandı. Bir tır devrildi, Bir yem kamyonu devrildi. Özellikle bu yol üzerinden yoğunlukta asit tankerleri geçiyor. Geçtiğimiz haftada bir asit tankeri devrildi. Bayram yaklaşıyor ve bu yolda trafik daha da artacak. Bizler önümüzdeki süreçte daha büyük felaketlerin yaşanmasından korkuyoruz. Artık bu yolda ailelerimizle birlikte ölüm korkusu yaşamak istemiyoruz. Ben 58 yaşındayım, bu yaşıma gelene kadar yolun yenilenmesini bekledim, hala bekliyorum. Bir an önce yolun yapımına başlanılsın.”

Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar yetkililere “Yolumuz ne zaman bitecek” sorusunu yönelterek yolun yapımının bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir Bedava tatilin adresi çardakların yıkımı, yılan hikayesine döndü