Yargılanan Boğaziçili gençler yurtdışındaki okullardan kabul aldı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp haklarında dava açılan ve yurtdışına çıkış yasağı konulan gençlerden birinin Cern'den diğerinin ise Münih Teknik Üniversitesi'nden kabul aldığını açıkladı.

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Davanın görüldüğü İstanbul Adliyesi’nden gençlerle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özel, “Boğaziçi duruşmasını Münih’ten kabul alan dahi Kaan Bozgül ve dava devam ederken CERN’den kabul alan Mehmet Velat İnci ile takip ediyorum. Dünyanın gıptayla baktığı bu gençler yurtdışı çıkış yasakları nedeniyle eğitimlerine devam edemiyor. Yasaklarının kalkmasını bekliyoruz.” dedi.

Yapılan protesto gösterilerden birinde Naci İnci'nin aracına çıktıkları ve bir özel güvenliği darp ettikleri iddiası üzerine Boğaziçili öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tutuklanmış toplanda 14 kişi hakkında ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', ‘Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma', ‘Görevi yaptırmamak için direnme' ve ‘Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından farklı oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Tutuksuz yargılanan öğrenciler hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

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