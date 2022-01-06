Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’den ‘HDP’ açıklaması

HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Yazılı savunmamızı 20 gün içinde yaptık. HDP de yazılı savunmasını yapacak. Parti bulunduğu yerden farklı bir yerde değil. Aynı söylemlerine eylemlerine devam ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen 2021 yılı değerlendirme toplantısına katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemine ilişkin açılan davayla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

– HDP iddianamesini yazdık, Anayasa Mahkemesi’ne sunduk. Bizim görevimiz iddianameyi yazmak. Eksiklikler olduğu belirtildi. Biz iddianameyi tekrar düzenleyip yeniden Anayasa Mahkemesi’ne sunduk. Yazılı savunmamızı 20 gün içinde yaptık.

AYNI SÖYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

– Parti yazılı savunmasını yapacak. Ardından biz sözlü savunma için davet edileceğiz. Süreç bu şeklide devam ediyor. Şu an Türkiye’de 123 tane faal parti var. HDP iddianamesine ekleme yok. Parti bulunduğu yerden farklı bir yerde değil. Aynı söylemlerine eylemlerine devam ediyor.

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