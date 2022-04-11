Yaşlı kadın otobüsten yaka paça atıldı! Belediyeden skandal açıklama…

Şanlıurfa’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir otobüsten yaşlı bir kadın şoför tarafından yaka paça indirilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanıp tepki gösterilmesi üzerine belediyeden skandal bir açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak BELSAN Genel Müdürü Levent Çelik, “Kadının akli dengesi yerinde değil. Otobüste tuvaletini yapıyor” açıklamasına tepki yağdı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sırrın–Karşıyaka seferi yapan 52 numaralı otobüsün en arka koltuklarında oturan yaşlı bir kadın, otobüs şoförü tarafından yaka, paça sürüklenerek otobüsten indirildi.

Kadının otobüsten inmemek için direnişi de, diğer yolcular tarafından kayıtsızca izlendi. Bu sırada cep telefonuyla çekilen görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda, yaşlı kadının otobüs kartı olmadığı, bu nedenle şoförün inmesini istediği, kadının kabul etmemesi üzerine de zorla indirildiğine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

“AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL,TUVALETİNİ YAPIYOR”

Tepkiler üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELSAN Genel Müdürü Levent Çelik, sosyal medya hesabından aynı kadının görevliler tarafından otobüste çekilmiş yeni görüntüleri paylaştı.

Çelik paylaşımında, “Akli melekesi yerinde olmayan yaşlı bayan devamlı olarak otobüslere binip, inmekte ve araç içinde tuvaletini yapmaktadır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın büyükşehir zabıtasınca koruma ve bakım altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” bilgisi verdi.

Video paylaşımda ise, kadınla konuşan görevliler yaşlı kadının Suriyeli olduğunu, akli dengesinin yerinde olmadığı için nereye gideceğini bilmediği yolunda açıklamalar yaptığı görüldü.

AÇIKLAMAYA TEPKİ

BELSAN Genel Müdürü'nün bu açıklamasına başta siyasiler olmak üzere her kesimden sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akli dengesinin yerinde olmayışı ve uygunsuz davranışlarının gerekçe gösterilerek yapılan yanlış davranışın meşrulaştırılamayacağını belirterek, “Yapılacak bellidir. Madem ki teyzenin durumu biliniyor. ‘İnsanca' 112 aracılığıyla tedaviye götürülmesi gerekir. Bu görüntüler kabul edilemez” görüşünü belirtti.

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz de, “Bu muamele önce bir insana, sonra bir yaşlı bir kadına yapılamaz. Çok daha vahim olanı, oradaki insanların bu duruma tepkisiz kalmaları. İnsanlığın tükenişi” şeklinde olaya tepki gösterdi.

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