Yavaş’tan Ankapark isyanı: Kamu zararı ne zaman son bulacak?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapar'ın çürümeye devam ettiğini belirterek, "Siyasi hesaplarla belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak?" diye sordu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark ile ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Mansur Yavaş, yetkililere seslendi.

“KAMU ZARARI NE ZAMAN SON BULACAK?”

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak?”

“KALEM KALEM YAYINLAMIŞTIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’la ilgili açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

* Konumu, boyutu ve finansmanı ile tüm uzmanların ‘yapılmamalı’ diye açıklama yaptığı ancak bir kişinin kararı ile yapılan Ankapark'ın 801 milyon dolarlık maliyetini internet sitemizdeki ‘İsraf Sayfası’ bölümünde kalem kalem yayınlamıştık.

*Gelinen noktada, bazı kesimlerin gerçekleri bildikleri halde çamur siyasetinin kirli bir parçası olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ‘parka bakmamak’ ile suçladıklarını görmekteyiz.

“KAMU KAYNAKLARI HARCANAN HİÇBİR PROJEYİ HEBA ETMEYİ İSTEMİYORUZ”

* Zararı önceden bilinmesine rağmen ısrarla yapımı tamamlanan bu parkta –ne olursa olsun- kamu kaynakları harcanmıştır. Halkın delikli kuruşunun hesabını veren bir yönetim olarak, her ne kadar baştan aşağı kadük bir proje olsa da, kamu kaynakları harcanan hiçbir projeyi heba etmeyi istemiyoruz.

“ANKAPARK’I BELEDİYEMİZE DEVRETMİYORLAR”

* Ankapark'ın işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde değildir. 801 milyon dolarlık park hurdaya dönmekte, her gün hırsızlık vakaları yaşanmakta ve kamu zararı milyonlarca lira artmaktadır.

* Bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve resmen iflası açıklanan işletmeci Ankapark'ı Belediyemize devretmemektedir.

* Mahkemeler ise devir kararı almamaktadır. İşletmecinin Ankapark'tan tahliyesinin ele alındığı ve 28 Şubat 2022 tarihinde görülen davada tedbir kararı kaldırılmamış ve yine erteleme kararı alınmıştır. Yeni duruşma tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

“GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜYOR”

* Hâl böyle iken; Ankapark göz göre göre çürütülmekte, kirli siyasi hesaplar nedeniyle heba edilmekte ve siyasi yalancıların pişkince açıklamalarına payanda aracı olarak kullanılmaktadır.

* Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmeme sebebi, kendi ayıplarının ortaya çıkmasından korkmalarıdır.

“HALKIN PARASINI HEBA ETMEYİN”

* Milletimizin huzurunda tekrar çağrı yapıyoruz: ucuz siyasi hesaplarla Ankapark'ı çürütmeyin. Ankapark'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geri verin. Halkın parasını heba etmeyin.”