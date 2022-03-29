Yaz gibi hafta sonu geliyor: 30 dereceye yaklaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.

Sozcu.com.tr

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Mart ayının son günleriyle birlikte serin havalar etkisini kaybetti ve hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük kısmında 20 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklık değerleri kıyı kesimlerde 30 dereceye yaklaşacak. Türkiye nisan ayının ilk günlerinde yazı yaşayacak.

KISA SÜRELİ SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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