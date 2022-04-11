Yazar Ergün Poyraz’a saldırı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde yaşayan yazar Ergün Poyraz, bugün akşam saatlerinde evinin önünde üç kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Poyraz, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Latif SANSÜR

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Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Evindeki yazar Ergün Poyraz'ı arayan bir şahıs, park halindeki aracına çarptıklarını belirterek çağırdı. Otomobilinin başına gelen Poyraz, herhangi bir hasar var mı diye aracını kontrol etti ancak hasar görmedi.

Bu arada yanına yanaşan, plakası alınamayan bir otomobille gelen üç kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Poyraz yere yığılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Poyraz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık Ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Poyraz'ın tedbir amaçlı olarak müşahede altına alındığı öğrenildi. Kuşadası polisi saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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