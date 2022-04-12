Yazar Ergün Poyraz’a saldırıya 6 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda dövülen yazar Ergün Poyraz'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi’nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, dün saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi’ndeki evinin önünde bir grup tarafından dövüldü.

Saldırganlar kaçarken, yaralanan Poyraz, çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti.

İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

‘KOMŞULAR OLMASA EZECEKLERDİ’

Poyraz’ın eşi Perihan Poyraz, “Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya indim. 3 kişi otomobille, geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi. Eşim, şu an yoğun bakımda. Çok üzgünüz” dedi.

“SABAH DİLEKÇE VERDİK, AKŞAM OLAY OLDU”

Perihan Poyraz, “Eşim Ergün, Kuşadası Belediyesi’nde Güvercin Masa’ya mıcır ihalesi ile ilgili bilgi için sabah dilekçe verdi. Akşam da bu olay oldu. AK Parti’yle ilgili de çok yazı yazdı ancak başına böyle bir olay gelmedi.

Kendi partisinden zarar geldi. Kimse sahip çıkmadı” dedi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüpheliler arasında söz konusu inşaat şirketinin sahibi T.B., kardeşi Z.B. ve şoförü V.Ç.’nin de bulunduğu öğrenildi.

‘MICIR İHALESİ’ HAKKINDA BELEDİYEYE BİLGİ EDİNME FORMU VERMİŞ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz’ın, Kuşadası Belediyesi’ne mıcır ihalesiyle ilgili bilgi edinmek için dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Poyraz’ın, Kuşadası Belediyesi’nin Güvercin Masa birimine 30 Mart’ta gönderdiği Bilgi Edinme Başvurusu Formu’nda,

‘Mobil Konkasör ile Değişik Ebatlarda Mıcır Elde Edilmesi ve Stoklaması Yapım İşi’nin kamuoyuna duyurulan sonuç ihalesinin 12 milyon 887 bin 500 TL olduğunu, işin 08 Mart- 27 Aralık 2021 tarihleri arasında 300 iş gününde bitirilmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek,

Kuşadası’nda yerleşik yaşayan biri olarak belediye hizmetlerinden yararlanabilme olanağının kamu kaynaklarının doğru kullanılması ile orantılı olduğunu düşündüğü aktararak, ihalenin süresinde bitirilip bitirilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde değişik ebatlarda 6 poz halinde mıcırdan ne kadar üretildiği ve mıcırdan ne kadar stoklandığı gibi 36 soru yönelttiği öğrenildi. (DHA)

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