Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak atanan Hüseyin Aydın'ın da 3 ayrı yerden ayda 136 bin 500 TL maaş aldığı ortaya çıktı.

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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü iken 10 ayrı yerden aldığı toplam 180 bin lira maaşıyla gündeme gelen AKP'li eski milletvekili Fahrettin Poyraz, görevinden uzaklaştırıldı.

5 Aralık 2017'de Genel Müdür olarak göreve başlayan Poyraz'ın, 4 yıllık dönemi Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı ‘ara karar' ile sona erdi. Poyraz'ın yerine Ziraat Bankası eski Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın getirildi.

Poyraz’ın yerine Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak atanan Hüseyin Aydın’ın da çok maaşlı olduğu ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Aydın’ın üç ayrı yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığını yazdı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın bu kez de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü oldu.

Çoklu maaşları:

Turkcell YK aylık ücreti: 56.000TL

Ziraat Katılım YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL

Tarım Kredi Genel Müd. aylık geliri: 62.500TL

Toplam güncel aylık geliri: 136.500TL”

Yavuzyılmaz belge olarak Turkcell 2020 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Ziraat Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı gösterdi.



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