Yeniden Refah Partisi’nin sayfası aşı karşıtı söylem nedeniyle kapatıldı
Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfasının Fatih Erbakan'ın sözleri gerekçe gösterilere kapatıldığını duyurdu. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, aşı karşıtı açıklamalarda bulunuyordu.
Partiden yapılan açıklamada, “Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın ‘Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da, bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz” denildi.
YENİ SAYFA AÇILDI
Partinin açıklamasında yeni Facebook sayfası açıldığı da bildirilerek, “Onlar isteyecek diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam” ifadelerine yer verildi.