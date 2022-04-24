Yer: Diyarbakır… Ceketleri ters giyip duaya çıktılar

Diyarbakır'da, yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı. Duaya katılanların çoğunluğunun ceketlerini ters giymesi dikkati çekti.

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Diyarbakır’da, bölgede yaklaşık bir aydır yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kadın ve erkek, Bağlar ilçesindeki Batıkent Meydanı’nda namaz kılarak, yağmur duası yaptı.

CEKETLERİ TERS GİYDİLER

Duaya katılanların çoğunluğunun ceketlerini ters giymesi dikkati çekti.

Organizasyonu düzenleyen Mehmet Özer, “Malum ülkemizde, bölgemizde, ilimizde, memleketimizde son bir aya yakındır yağmur yağmıyor. Medine döneminde aynı bu şekilde yine bir yıl kıtlık olmuş, yağmur yağmamış. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahabeyi ikramı çıkarmış, şehir dışına çıkmışlar ve bu duayı ibadet etmişler. Onun için biz dua edeceğiz. Rabbimizden isteyeceğiz. İnşallah rabbimiz de memleketimizi yeniden yağmurla buluşturur” dedi. (DHA)

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