Yerel yağışların ardından güneşli günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre bu hafta yurdun küçük bir alanında yerel yağışlar kendini gösterecek. Yarından itibaren hafta sonuna kadar güneşli bir hava hakim olacak.

Sozcu.com.tr

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Sert kışı hemen hemen tüm şehirlerinde hisseden ülkemizi, yarından itibaren güneşli günler bekliyor. Hava sıcaklıklarında yükseliş yaşanacak ve cuma gününe kadar hiçbir şehirde yağış gözlenmeyecek. Bugün ise yer yer yağmur etkili olsa da kısa süreli olarak kendini gösterecek.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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