Yılmaz Büyükerşen: Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkta üretim ve ıslah çalışmalarına destek amacıyla köylülere damızlık koyun ve koç hibesinde bulundu.

Kemal ATLAN

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Kırsal Kalkınma Projeleri ile Türkiye'ye yeni örnekler veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi desteklediği projelerine bir yenisini daha ekledi.

DAMIZLIK KOÇ VE VE KOYUN DAĞITILDI

Geçtiğimiz yıllarda tohum, fide, fidan, ekipman, yem gibi desteklerle üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de küçükbaş hayvancılıkta üretim ve ıslah çalışmalarına destek amacıyla köylülere damızlık koyun ve koç hibesinde bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyeleriyle protokol imzalayarak, başlattığı Küçükbaş Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi'nde bir yılda hayvan sayısının iki katına çıkmasıyla birlikte damızlık koyun ve koç dağıtımı yapıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile küçükbaş hayvancılığı yapmak isteyen köylüler arasından hibe almaya hak kazananlar belirlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu protokol kapsamında 500 damızlık koyun ve koç ile başlayan projede küçükbaş hayvan sayısı 880 koyun, 254 koça çıkartıldı. Ekonomik kriz nedeniyle üretemez hale gelen köylüler için tohum, fidan, fide, yem ve ekipman desteği sağlamakta olan Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de merinos ve merinos melezi desteğinde de bulundu.

“ÇİFTÇİMİZ KREDİLERİNİ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ”

Kura çekilişi töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı bir ülke olmaktan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında görev alanımızın genişlemesiyle, köylerin mahalleye dönüştürüldüğü yeni düzende, biz çiftçimizin yıllardır ne kadar ihmal edildiğini de gördük.

Çiftçimiz borç yükü altında ezilmiş, sermayesiz bırakılmış ve kredilerini ödeyemez hale gelmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Köylü milletin efendisidir' sözü ne yazık ki günümüzde unutuldu. Kurtuluş Savaşımızdan sonra çiftçimizin ürettiği ürünlerle karınlarımızın doyduğu, fazla üretim karşılığında yabancı ülkelerden fabrikalar alındığı ve bu suretle ülkemizin kalkındığı artık görmezden geliniyor. Türkiye'nin sanayileşmesi ve kalkınmasında temel araç Gazi Mustafa Kemal'in tarım politikası ve o günkü hükümetlerdir” dedi.

“ARTAN MALİYETLERİMİZE RAĞMEN TARIMI DESTEKLEYECEĞİZ”

Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacaklarını belirten Büyükerşen şöyle konuştu:

“Bizler de 95 yıl sonra bugün ülkemizin kalkınması için yine bu politikayı mevcut hükümetin politikalarına rağmen, tüm imkansızlıklar ve ekonomik kriz içinde yeniden canlandırmaya çabalıyoruz. Ülkemizi kalkındırmak, sağlıklı ve uygun fiyatlı yiyecekler satın alabilmek için yerli üretime çok ihtiyacımız var. Bunun için ilk olarak köylümüze milyonlarca domates ve marul fidesi dağıttık. Daha sonra ilimizde eskiden çok önemli bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği ve ipek üretimini canlandırmak için yüz binlerce dut fidanı dağıttık.

Ayrıca onlarca çeşit yerel tohumu çoğaltarak yıllardır vatandaşlarımıza ücretsiz olarak milyonlarca yerel tohum dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı hibrit tohuma muhtaç bırakanlara inat, ülkemizin tohumlarının üretilmesini ve çoğaltılmasını sağlıyoruz. Arıcılıkla uğraşan kadınlara ekipman ve kovan desteğinde bulunduk.

Bu yıl da küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan sizlere damızlık koyunlar ve koçlar veriyoruz. Belediyemizin artan yakıt, elektrik, personel masraflarına rağmen tarımı desteklemek için yeni projelerimizi geliştirip, genişleteceğiz. Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız.”

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