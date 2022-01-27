Yılmaz Özdil: ‘240 milyon tirajlı gazete’ nedeniyle AKP ilk defa sallanıyor

AKP'nin kamuoyu araştırmalarında güç kaybettiğini belirten ve "Seçim olsa kaybedecek" değerlendirmesi yapan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, bunun nedenini "Türkiye’de 240 milyon tirajlı bir gazete var. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, su faturaları... 84 milyonun evine bu üç fatura geliyor. 240 milyon tirajlı gazete... En cahilimiz bile gazete okumaz ama evine gelen elektrik faturasını okur. AKP ilk defa bu yüzden sallanıyor. Çünkü faturaları engelleyemiyorlar" ifadeleriyle açıkladı.

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Nokta TV'de Ezgi Pekşen'in sorularını yanıtladı. Yaşanan doğal afetlerden sonuç çıkarılmamasıyla ilgili “Bu işin sorumlusu bizatihi biziz. Sayın ahalimiz bunun sorumlusu. Bu çadır kültürünün bir sonucu” diyen Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Biz Türkler sadece çadırın içini önemseriz, çadırın dışı bizi hiç ilgilendirmez. Evimizin çok güzel ve temiz olmasını çok seven bir milletiz çadır kültürü gereği. Ama kapımızın önünde eşek ölse kimsenin umrunda olmaz.

* Tıkanan yolların, feci yapılaşmanın hepsinin sorumlusu biziz kardeşim! Bu ülkenin bizim olduğunun bilincinde olmayan bir millet var ortada. Sana metro yapacaklarına dünyanın en ucube sistemi metrobüsü yapıyorlar alkışlıyorsun. Sonra kar yağdığında ben metrobüste rezil oldum diyorsun.

“BİZANS VE OSMANLI BİLE İSTANBUL’UN KUZEYİNE YERLEŞMEMİŞ…”

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda yaşananlara değinen Özdil, şöyle konuştu:

* Havalimanında dünyaya rezil olduk. İstanbul 4 bin yıllık bir şehir, 7 bin yıla giden kökleri var. Bizans, İstanbul'un kuzeyine yerleşim yapmamış. Sonra gelmişiz Osmanlı'yla burada yaşamışız. Osmanlı, İstanbul'un kuzeyine gitmemiş yerleşmek için. Cumhuriyeti ilan etmişiniz.

* 100 yıldır Cumhuriyetimiz var; İstanbul'un kuzeyine gitmemişiz. Bu arkadaşlar geldiler İstanbul'un kuzeyine havalimanı yaptılar. Bu kadar akla, bilime, ruha aykırı bir şey yaparsan bu olacak.

“MAHŞERİN ÜÇ ATLISI YÜZÜNDEN SİSTEM FELÇ OLUYOR”

“Türkiye'de 3 işi canı çeken herkes yapabiliyor. Siyasetçilik, müteahhitlik ve gazetecilik” diyen Özdil, “Mahşerin üç atlısı eğitimsiz, liyakatsiz, niteliksiz siyasetçi, müteahhit ve gazetecinin bir araya gelmesi neticesinde tırışkadan kar yağdığında sistem felç oluyor” görüşlerini paylaştı.

“SEDAT PEKER’İN ANLATTIĞIYLA HÜKÜMET DEĞİŞTİ”

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı ‘6 milyon liralık peşkeş’ belgelerini değerlendiren Özdil, şöyle konuştu:

* Beşli çete tabir edilen müteahhitlere ihaleleri kim verdi? Binali Yıldırım verdi. Binali Yıldırım ile ilgili Sedat Peker neler anlattı? Bununla ilgili CHP ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı.

* Dünyaları götürmüşler ortalıkta. Londra'da cadde satın aldı. Bir tane gidip anons yapan televizyon yok. Oraya giden milletvekili yok. TÜİK'in kapsına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gidiyorsun. Git bir de bu müteahhidin kapısına…

* Bunların feriştahını Sedat Peker anlattı. Adamı öldürmek için insan avı var. Niye konuşulmuyor?

* Sedat Peker'in anlattığıyla ilgili hükümet değişti. CHP'den tık yok.

“İSTANBUL’U KAYBETMİŞ OLMAK AKP’Yİ ÖFKEDEN DELİRTİYOR”

11 büyükşehirin açıklaması ve yardım talebine hükümetten geri dönüş olmayacağını düşündüğünü belirten Özdil, şunları söyledi:

* İstanbul'u kaybetmiş olmak AKP'yi öfkeden delirtiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, bu kadar başarılı olması, toplumda her partiye mensup insanlar tarafından sevilmesi AKP'yi delirtiyor ama bu çok normal. Yardım vermemeleri çok normal.

* Tayyip Erdoğan'ın çıkıp da AKP Genel Başkanı olarak ‘İBB borç batağında' demesi şu açıdan önemli; siz Halk TV, Tele 1 seyrederseniz Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinin aslında pratikte gerçek olmadığını görürsünüz.

* Bilgi sahibi olan insanlar Türkiye'de 1 milyonu geçmez. 2-3 televizyonda gerçek haber veriliyor, binlerce gazete, yerel televizyon ve radyoda ise Tayyip Erdoğan'ın ‘Bunlar İstanbul'u batırmış' lafı…

“AKP SALLANIYOR”

“2002'den beri AKP iktidarda. Kamuoyu araştırma anketlerinde de görüldüğü üzere ilk defa AKP sallanıyor. Seçim olsa kaybedecek” ifadelerini kullanan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Medyanın bütün yalakalarına, bütün niteliksizliğine rağmen dünyanın en yüksek tirajlı gazeteleri AKP'nin başarısızlığını yazıyor.

* Türkiye'de 240 milyon tirajlı bir gazete var. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, su faturaları… 84 milyonun evine bu üç fatura geliyor. 240 milyon tirajlı gazete…

* En cahilimiz bile gazete okumaz ama evine gelen elektrik faturasını okur. AKP ilk defa bu yüzden sallanıyor. Çünkü faturaları engelleyemiyorlar.

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