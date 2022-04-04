Yılmaz Özdil: Her sorunun reçetesi kuruluş ayarlarımızda

Son çıkardığı Anka Kuşu'na dair konuşan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Atatürk'ün, "Umutsuz insan vardır ama umutsuz durum yoktur" sözlerini hatırlatarak bugün yaşanan sorunların çözümü için Cumhuriyet'in ilk 15 yılına bakılması gerektiğinin altını çizdi.

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Usta kalem Yılmaz Özdil, FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat Programına konuk oldu.

Son kitabı olan Anka Kuşu’nu anlatarak sözlerine başlayan Özdil, “Bu 3’lü bir serinin son kitabı. Önce Mustafa Kemal. Sonra Son Cüret. İlkinde Atatürk’ün insan olarak halini anlatmaya gayret etmiştim. Son Cüret isimli kitabımda Milli Mücadele ve Kuvay-i Milliye’yi, Anka Kuşu’nda ise küllerinden yeniden doğan bir ulusu, milleti yani kabaca kuruluş ayarları denilen Cumhuriyetin ilk 15 yılını anlatmaya gayret ettim. Eğer ki 1923 ile 1938 arasında yaşasaydınız gazete ve televizyonlarda neler izlerdiniz onun bir örneği” ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, kitaptan çeşitli kesitler okurken, “Kitabın çoğu sayfasında Ata’mızın umutsuz olmamamız konusunda çağrıları var” dedi.

Bunun üzerine Özdil, şu ifadeleri kullandı:

*Evet, Atatürk’ün sözüdür. Umutsuz insan vardır ama umutsuz durum yoktur. Kuruluş ayarları olarak tabir ettiğimiz ilk 15 yıla, siyasi ve ekonomik açıdan patlama yaptığımız o yıllara baktığımızda, bugün yaşadığımız bütün sorunların reçetesini görüyoruz.

*Zaman zaman özellikle gençlerimiz çok büyük karamsarlığa kapılıyor. Ne olacak diye. Ne olacak değil aslında nasıl çözeceğimizi biliyoruz.

*Bunu başkasından beklemeye gerek yok yani, bunu bu millet zaten başarmış. Kuruluş ayarlarındaki formüle baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela, tarımsal sorunlarımız var.

*Şuradan ayçiçeği gelecek mi, oradan saman gelecek mi şeklinde. Ama kuruluş ayarlarına baktığımızda tarımsal kalkınmanın nasıl başarıldığını, biz zaten göstermişiz. Mesela diplomatik sorunlarımıza bakıyoruz. Peki bu nasıl çözülebilir?

*Dönüp geçmişe baktığımızda bunların hepsini hallettiğimizi görüyoruz. Cumhuriyetin ilk 15 yılı aslında kurtuluş reçetemiz.

* İdealist insanların, sadece vatanını, milletini düşünen insanların 5 yıl gibi kısa bir sürede yoktan var edebildiğini görüyoruz.

*Dolayısıyla her ne sorun yaşıyorsak dönüp baktığımızda bunu başardığımızı görüp inanmamız, öğrenmemiz gerekiyor.

“FİKİRLERİ YÜZYILLAR BOYUNCA AKTARILAN TEK LİDER”

Küçükkaya’nın kitaptan Cumhuriyet’in ilan edildiği bir kesiti okumasının ardından konuşan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

*Mustafa Kemal’in fikirleri 19. yüzyıldan 21. yüzyıla geçmeyi başarmış bütün dünyadaki tek lider.

*Bunun sebebi aslında bir ideoloji v.s dayatması değil. Topluma ulus birey olmayı, çağdaş olmayı, özellikle toplumun yok sayılanları olan kadınlarımıza aslında birey olduklarını ifade eden bir kavram Mustafa Kemal vizyonu.

*Baktığımızda Atatürk ilke ve inkılaplarının, devrimlerine, temel kolonlarına balyozlarla vurulmasına rağmen her saldırıda daha da güçlenmesinin sebebi bu.

*Çünkü, kendisini Atatürkçü olarak ifade etmeyen insanlarımız için bile çağdaş yaşam biçimi vazgeçilebilir değil.

*Özü itibariyle, Kenya’daki insan da Kanada’daki insandaki ortak bir özelliğe sahip. O da mutlu huzurlu biçimde yaşamak ve çocuğunu da öyle yetiştirebilmek.

2. BASKI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI…

Mustafa Kemal ve Son Cüret’ten sonra üçlemenin son kitabı olarak okurla buluşan usta kalem Yılmaz Özdil’in son kitabı Anka Kuşu, yoğun bir ilgiyle okurla buluştu.

Anka Kuşu’nun ilk baskısı 100 bin adet yapıldı. 25 Mart tarihinde ön siparişe açıldı. 4 Nisan tarihinde tüm kitabevlerinde satışa sunuldu.

Hem bağımsız kitapçılarda hem birçok şubesi olan kitabevlerinde hem de internette kitap satılan noktalarda yoğun ilgiyle karşılandı.

100 bin adetlik ilk baskının tükendiği öğrenildi. Kitabın ikinci baskısı için hazırlıkların başladığı kaydedildi.

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